Yucatán: Denuncian venta de votos en Kanasín; les ofrecen comida y una ‘lanita’

MÉRIDA, Yuc.- A unos días del inicio del registro de candidatos en Yucatán, en los municipios se presentaron las primeras denuncias por delitos en materia electoral.

En Kanasín, un grupo de ciudadanos señaló que el alcalde Wílliam Pérez Cabrera, candidato a la reelección, está comprando credenciales de elector.

Según habitantes de ese municipio, quienes pidieron mantener el anonimato por miedo a represalias, informaron que los servidores públicos del ayuntamiento y la titular de un comedor comunitario de Villas de Oriente son los encargados de solicitar las credenciales.

Aseguran que la Vicefiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales y Contra el Medio Ambiente ha empezado a indagar el caso bajo la carpeta de investigación 002/ VEDE/2021.

Están entrevistando a las personas que acuden a dicho lugar donde se entrega comida gratuitamente.

Compra de votos en redes sociales

La petición de los “recolectores” de las micas se realiza a través de las redes sociales: “Oye, me echarías la mano con una foto de tu INE. Sé que no lo necesitas pero el día de las votaciones van a dar una lanita, no sé cuánto pero van a dar algo, lo que sea que den yo te lo daría, puede meter a 15 personas, me ayudarías”, se pide en uno de los mensajes.

Aseguran que las “solicitudes” se han hecho por el tesorero Jorge Armando Quijano Roca y Miguel Alfonso Góngora Martínez, auxiliar de presidencia, quienes prometieron alrededor de mil pesos por credencial pero solo les fue entregada una despensa y algunas piezas de pollo.

Los ciudadanos que han dado a conocer los hechos aseguran que se la han informado al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac).

De igual manera, se presume que empleados del Ayuntamiento, al no cumplir con la “cuota” de recolección de credenciales, se les retiene su sueldo e incluso han sufrido maltrato por esa causa.

TE PUEDE INTERESAR:

Mérida: Si tienes más de 18 años puedes solicitar subsidio para comprar tu bicicleta

Yucatán: Niños vulnerables de municipios reciben educación con ‘Escuelita Móvil’

Yucatán: clausuran conocidos bares McCarthy’s y La Perdida por no cumplir con medidas