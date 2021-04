Yucatán: ¿Tu móvil se descarga rápido? Así puedes saber el estado de la batería

MÉRIDA, Yuc.- En Yucatán con los diversos apagones y el calor, cargar la batería de los móviles puede ser riesgoso para el equipo si no se cuenta con un regulador de energía.

Además de ello debes seguir ciertas recomendaciones para mantener la batería de tu móvil en su óptimo estado y que te dure mucho tiempo sin causarte problemas.

Si has notado que al cargar tu teléfono te dura menos la batería, comparado con la primera vez que lo compraste, es porque puede estar presentando un problema.

Para saber el estado de salud de tu Android o iPhone, te damos a conocer estos sencillos pasos para conocer más sobre la capacidad que tiene la batería de tu terminal.

¿Cómo saber el estado de la batería de iPhone?

En el caso de los que cuentan con un teléfono con el sistema operativo iOS, no necesitas descargar ninguna aplicación, ya que esta información se encuentra en el icono de configuración de tu móvil, sobre el estado de batería.

Dirígete al menú de "Configuración" de tu iPhone.

Selecciona la opción "Batería".

Da click en la que diga "Condición".

En el apartado de “Capacidad máxima”, observarás un número con un porcentaje; si el porcentaje es mayor al 80%, significa que el estado de salud de la batería es buena.

¿Cómo saber el estado de la batería Android?

No todos las terminales con el sistema operativo Android, sea de cualquier marca, revela esta información de manera directa, por lo que lo más viable es descargar una app que revele esta información, para ello dirígete a Google Play y descarga la app, "Ampere".

Una vez descargada la aplicación, debes saber que Ampere te permite ver algunos datos en la pantalla central de tu dispositivo; uno de ellos es el estado de la app e ingresar a la opción de "salud", y observa las métricas que tiene.

¿Cómo cuidar la batería de mi iOS y Android?

Lo mejor que puedes hacer para cuidar la batería de tu dispositivo móvil sea iOS o Android, es no esperar a que la batería llegue a menos del 20 por ciento, para decidir si cargarla o no, pero, tampoco es recomendable dejarlo cargar por más del 100 por ciento.

Además, cabe recordar que el hecho de que la batería no aparezca como "buena", no significa que corras algún riesgo, solamente, se trata de la carga que ha reducido de manera exponencial, por lo que no hay de qué preocuparse.

Con información de El Heraldo de México