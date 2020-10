Yucatán: Jessica Saiden ofrece a apoyo a trabajadores de la zona costera de Progreso

MÉRIDA, Yuc.- Ante las necesidades de salud que afrontan los trabajadores del mar, quienes no están exentos de sufrir accidentes durante sus labores, la asesora de la Zona Costera, Jessica Saiden Quiroz, gestiona apoyos para ellos y sus familias.

Durante un recorrido en el municipio de Progreso, Saiden Quiroz visitó a Martín Humberto Vásquez Bautista, pescador que sufre de una hernia abdominal, la cual requiere de una operación.

"La verdad no cuento con los recursos para hacerme esta operación por una vía privada. Espero me puedan apoyar, realmente padezco de mucho dolor, lo cual me impide trabajar y tengo una familia que mantener. Esta situación me tiene muy angustiado”, comentó don Martín.

La asesora de la Zona Costera apoyará en la gestión para que los procesos de programación de dicha operación puedan ser a la brevedad y que don Martín pueda reincorporarse a sus ocupaciones.

Asimismo, acudió al llamado de la familia de Flor Yazmin Solís Ucán y José Eduardo Pech Gómez para saber de sus necesidades y comenzar a gestionar la atención.

Por último, Jessica Saiden visitó la cocina económica "Los 3 hermanos" de Nidia Guadalupe Alférez Escalante y Reyna Magdalena Echeverría Gamboa, quienes dieron una cálida bienvenida y expresaron sus necesidades para poder proseguir y mejorar su trabajo.

Para finalizar, Saiden Quiroz aseveró que continuará velando por el bienestar de las familias de la costa.