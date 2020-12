MÉRIDA, Yuc.- Aunque desde este viernes y hoy sábado la iglesia de San Cristóbal en Mérida está cerrada para evitar aglomeraciones de feligreses y antorchistas en el sitio, la madrugada de este sábado en los alrededores del templo se pudo notar algo de movimiento.

Durante un recorrido de Novedades de Yucatán la madrugada de este sábado en los alrededores de la parroquia, se observó carretilleros y personas que vendían frutas y verduras en diversas aceras.

En los alrededores de la parroquia personas vendían frutas y verduras. (Foto: José Acosta)

Los productos eran ofrecidos desde en las calles 69,67, 48 y 46, donde personas con cubrebocas pregonaban sus productos.

Este sábado el lugar luce semi desierto, pues este año no hubo vendedores ambulantes ni peregrinos que se congreguen en el sitio debido a la pandemia de coronavirus.

Había carretilleros en la zona. (Foto: José Acosta)

No obstante, unos cuantos antorchistas siguen pasando por el sitio ya sea a bicicleta o a pie para hacer acto de presencia, aunque no pueden acceder porque la iglesia está cerrada y no se permite quedarse en esas calles.

Cabe recordar que el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, mencionó que no habrá peregrinaciones al santuario guadalupano debido al coronavirus, que continúa con fuerte presencia en Yucatán.

Misa hoy a las 7 de la noche

Hoy se oficiará una misa a las 7 de la noche desde la parroquia de San Cristóbal, la cual será transmitida en vivo por Sipse Televisión y a través de la cuenta de Facebook: Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, San Cristóbal.

Peregrinos llegan a Progreso

En medio de la contingencia sanitaria por el Covid-19, antorchistas guadalupanos llegaron a Progreso, siendo un grupo de al menos seis jóvenes que fueron recibidos con las medidas restrictivas en el recinto parroquial.

El primer grupo de peregrinos guadalupanos en llegar al puerto de Progreso en este 2020 provino del estado vecino de Quintana Roo, cuyos integrantes arribaron al municipio la madrugada del martes, dirigiéndose a la parroquia para presentar sus promesas a la Virgen del Tepeyac, sin embargo, como ya se había informado, fueron recibidos con una serie de restricciones, con el objetivo de evitar que se generen aglomeraciones en el lugar, y con ello proteger a los feligreses de contagios de Covid-19.

Según se dio a conocer luego de la llegada de los primeros peregrinos, la cabecera municipal espera recibir algunas decenas más de este tipo de grupos, sin embargo la cifra de peregrinos se estima estará muy por debajo a lo registrado en años anteriores.

Se espera que una buena cantidad de los grupos de comúnmente llegaban al puerto o que hacían de este uno de sus puntos de paso, simplemente este año no lleguen.

Por su parte, el grupo que este martes arribó al puerto, según relató uno de sus miembros, el joven Richard Yair Chuc Tuk, proviene de la comunidad de Kinchil, Quintana Roo.