MÉRIDA, Yuc.- El Ayuntamiento de Mérida informó que al corte del 31 de enero del 2021 se han recaudado alrededor de 300 millones de pesos por pago de impuesto predial, y un buen porcentaje de las operaciones, el 31.1 por ciento, se realizó en línea.

Actualmente, la Comuna continúa recibiendo los pagos por ese concepto y para apoyar a la economía de las familias, hay descuentos que van del 15 por ciento en febrero y del 8 por ciento, en marzo. Durante el mes de enero se aplicó un descuento del 30 por ciento.

¿Dónde pagar el predial?

A fin de garantizar la salud pública, el Ayuntamiento ofrece opciones seguras para evitar situaciones de riesgo al acudir a pagar el impuesto predial 2021.

La plataforma digital para realizar el pago, base valor catastral, es www.merida.gob.mx/predial, mientras que para base valor contraprestación, es en www.merida.gob.mx/carrito.

Para efectuar el pago en Oxxo se necesita presentar el estado de cuenta o folio catastral del predio, mientras que para los diversos módulos de pago en tiendas como Dunosusa y Súper Willis, y en los bancos Banorte, Banamex, Bancomer, Scotiabank y HSBC, únicamente se realiza presentando el estado de cuenta.

El estado de cuenta llega al domicilio a través del servicio postal o bien puede obtenerse en www.merida.gob.mx/predial.

La promoción de meses sin intereses pagando con tarjeta de crédito en los módulos es de: Bancomer 7 meses sin intereses, mínimo 300 pesos; Banorte y American Express, 6 meses sin intereses, mínimo 300 pesos; y Banamex a 6 meses sin intereses, mínimo 600 pesos.

Módulos en Mérida para pagar el predial

Para pagar este concepto de forma presencial, el Ayuntamiento de Mérida instaló más de 400 puntos para realizar el trámite, con el objeto de que los contribuyentes no se concentren en pocos lugares.

Los puntos de pago cuentan con medidas sanitarias como son filtros desinfectantes, aplicación de gel, toma de temperatura, señalética horizontal para la sana distancia y un acceso controlado.

Los módulos en la zona centro están ubicados en Tesorería Municipal, calle 62 No. 494 entre 59 y 61; Palacio Municipal; Catastro Municipal, calle 73 A No. 478 entre 48 y 46; Centro Municipal de Emprendedores, calle 75 No. 549 entre 70 y 72, Barrio de San Sebastián; CAE Desarrollo Económico, calle 59 No. 432 entre 50 y 52, Mejorada; Mercado “Lucas de Gálvez”, altos del mercado; Desarrollo Social, calle 65 entre 40 y 42 y Policía Municipal, calle 57 No. 459 entre 52 y 54.

Zona Norte: Plaza México, calle 20 por 25 de la colonia México, Plaza Fiesta, Plaza Altabrisa y Plaza City Center.

Zona poniente: Edificio Administrativo, Av. Mérida 2000 por 67 colonia Yucalpetén, Plaza Las Américas, Local A2; Registro Público de la Propiedad, calle 90 No. 498 entre 61 A y 63 colonia Bojórquez, San Damián, calle 7 No. 310 entre 48, Cementerio Xoclán, Av. Xoclán entre calle 126 y 134 de la colonia Xoclán; Caucel Módulo Corbase, calle 62 No. 657 Local 3 entre 37 y 39 colonia Pedregales de Caucel, y Parque Zoológico del Centenario.

