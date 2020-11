MÉRIDA, Yuc.- El gasto “ El Rosal ”, ubicado en la avenida Itzáes con calle 23, cerca de la Clínica de Mérida, es el sitio donde se vendió la serie ganadora del Premio Mayor de la Lotería Nacional.

Como informamos, por quinta ocasión en este 2020 y segunda en los últimos 15 días, el Premio Mayor de la Lotería Nacional cayó el viernes en Mérida con el número 34827, correspondiente al sorteo 2664, con un premio de 17 millones de pesos en dos series .

Una de estas series se vendió completa en el gasto “El Rosal”, donde ya se había vendido un premio mayor en abril de 2017 y en esa ocasión el premio por la serie fue de 7.5 millones.

Jaime Agustín Pech Escalante, propietario del gasto dijo a Novedades Yucatán que los 20 "cachitos" que componen la serie a un precio de 40 pesos cada uno, se vendieron en su negocio. La otra serie fue remitida para su venta a Comalcalco, Tabasco.

“A nosotros nos tocó vender una serie del Premio Mayor, por lo tanto son 8 millones 500 mil pesos que le corresponden de premio, son 425 mil pesos por cachito. Todavía no sabemos quién o quiénes son los ganadores. Será hasta este martes 17 de noviembre que puedan acudir a reclamar su premio a las oficinas de la Lotería Nacional, ya que el lunes es inhábil”, explicó.

Cabe recordar que al total de cada premio se le retiene el 7 por ciento por concepto de impuestos.

Presintió que vendería los cachitos ganadores

“Fue curioso porque desde este viernes por la mañana comenté con las personas que me ayudan en el expendio que tenía el presentimiento que íbamos a vender el Premio Mayor. Incluso hasta unos clientes me preguntaron porque estaba tan contento y les dije que tenía la seguridad que venderíamos la serie ganadora y en la noche, al escuchar el resultado por supuesto que me puse muy feliz”, expresó Pech Escalante.

También, continuó, me dio gusto saber que la otra serie premiada se vendió en Tabasco, porque ahora están muy necesitados nuestros hermanos de ese Estado con todo lo que han vivido.

Agustín Pech destacó que el número ganador del sorteo del viernes, 34827 no es un “número fijo” (lo que adquieren de forma semanal los clientes del expendio).

El entrevistado agregó que ahora se prepara para los sorteos de fin de año, entre ellos el del 12 de diciembre con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe y el Sorteo Mayor del 24 de diciembre con motivo de Nochebuena, llamado "El gordito navideño" .