MÉRIDA, Yuc.- Este martes se suspendió la discusión del dictamen sobre el reemplacamiento en el Congreso del Estado, el cual busca que los ciudadanos paguen un precio menor por las placas.

Al someterse a discusión en el pleno, la diputada Silvia López Escoffié presentó una moción suspensiva para que el tema regrese a la Comisión de Puntos Constitucionales para continuar el análisis.

La LXII Legislatura aprobó por mayoría, con 19 votos a favor y 4 en contra, la moción suspensiva propuesta por la diputada.

En la sesión de este martes, la legisladora López Escoffié solicitó dicho trámite, toda vez que dicha iniciativa plantea emitir una sola placa de circulación que carezca de vigencia, lo que traería consigo un descontrol administrativo entre los procedimientos para vigilar el cumplimiento de varias medidas y obligaciones del ciudadano.

Por un lado, señaló que en el dictamen queda asentado que la permanencia de dichas placas dependerá de su estado físico pero recae en la subjetividad e interpretación, así como de carecer de certeza jurídica, toda vez que lo anterior tendría un análisis interpretativo de quien realice dicha inspección, aunado a que la propuesta no garantiza con claridad a la ciudadanía la precisión de determinar la vigencia de acuerdo al estado físico de las placas.

Además, continuó, se determinó que, de ser aprobado dicho proyecto, este deberá entrar en vigor a partir de la expiración de las placas de circulación vigentes al momento de la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, toda vez que actualmente existe un proceso de reemplacamiento correspondiente al año 2020.

“Que por motivos de la Contingencia Sanitaria derivada del virus Covid-19, se ha aplazado la vigencia de las mismas (placas) al 31 de diciembre del 2022”, añadió.

Dictamen para reducir costo

En respuesta, el proponente de la iniciativa, Miguel Candila Noh (Morena), recordó que el dictamen no es para eliminar el reemplacamiento sino reducir su costo, además de que no será una placa única, porque contempla reemplacar por seguridad nacional, pero se elimina cambiar las placas cada tres años, porque no es una obligación.

En su turno, el coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, señaló que desde el principio la postura ha sido muy clara, a favor de los ciudadanos, pero también a favor de la seguridad pública.

“Se está haciendo una petición de moción suspensiva, que significa no desechar esta iniciativa, hay que dejarlo claro, no es cierto que se esté votando en contra de esta iniciativa, al contrario, así lo manifesté en la Comisión”, explicó Cervera Hernández.

Sin embargo, aseguró que, de su parte, no estará a discusión en la Comisión si se devuelve la capacidad de cobrar más.

“Tampoco estará en lo personal a discusión, si se va a mantener un reemplacamiento, la iniciativa para su servidor como está es lo correcto, que el ciudadano pague menos, que el canje de placas no tenga que ser obligatoriamente cada 3 años, si no que por causas de seguridad pública así se requiera”.

Así mismo, el diputado del PRD, Alejandro Cuevas Mena, indicó que si se pueden lograr mayores consensos, pero “sin dañar el bolsillo de los yucatecos, sin ser negocio del gobierno, sí tenemos que cuidar el tema de la seguridad”, pero en especial, que esta legislatura no pueda terminar sin aprobar esta iniciativa.

Antes de la discusión de la moción suspensiva, la diputada del PRI, Karla Franco Blanco, mencionó que dichas reformas tienen el objetivo de fortalecer la deteriorada economía de los yucatecos y siempre estuvo presente no poner en riesgo la seguridad de los yucatecos.

Diputado pide licencia

En otros temas, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad la licencia por tiempo ilimitado de Luis Borjas Romero para separarse del cargo de diputado propietario por el XIII distrito electoral del Estado.

TE PUEDE INTERESAR:

Yucatán: Por estas razones pueden negarte la visa de turista a Estados Unidos

Hoteleros de Yucatán piden cambiar el horario de movilidad, de 02:00 a las 5:00 horas

Yucatán: Iepac baja de la contienda electoral a 80 candidatos