MÉRIDA, Yuc.- Este viernes, en vísperas del Día de Finados, la colonia Santo Domingo de Hunucmá vivió dos lamentables tragedias.

Como dimos a conocer, un adolescente de 15 años presuntamente ultimó a su padre en dicha colonia y horas antes, una joven de 22 años se privó de la vida.

En cuanto a este caso, los hechos sucedieron en un predio de la calle 21 entre 34 y 36 de la colonia Santo Domingo.

Ahí el señor Juan Silverio “N”, de 55 años, descubrió a su hija Neydi “N” suspendida de la ventana, minutos antes de la 1 de la tarde, cuando llegaba de trabajar.

El señor asustado, hizo todo lo posible por ver con vida a la joven, por lo que la bajó inmediatamente y trató de reanimarla, sin embargo, al llegar los paramédicos sólo confirmaron el deceso de la chica.

Convivió con su novio antes de morir

La última vez que la vieron con vida, fue precisamente cuando su novio, Moisés Alexis “N”, de 20 años, relató a las autoridades que almorzaron y charlaron sin ningún problema, y luego se despidió alrededor del mediodía, pero al buen rato los mismos familiares le dieron la amarga noticia.

Según la familia, la muchacha era de carácter tranquilo y no tenía vicios. Incluso, tras ser operada hace un mes del apéndice, casi no salía de su hogar, por lo que no se explican por qué se privó de la vida.