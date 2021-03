MÉRIDA, Yuc.- El rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), José de Jesús Williams denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) varias cuentas falsas de redes sociales que usan sus datos.

A través de un comunicado, Williams indicó que fueron encontradas varias cuentas falsas a su nombre en Facebook. Ante ello, reiteró que él no cuenta con redes sociales personales.

“Desde el inicio de mi gestión y hasta la fecha, no he hecho uso de manera personal ni he abierto cuentas a mi nombre en ninguna plataforma digital de redes sociales virtuales, por lo que las cuentas aparecidas este día con mi imagen y datos en Facebook son absolutamente falsas”, aseveró.

Foto: UADY

En el comunicado explica que la única forma mediante la que establece comunicación con usuarios de Facebook e Instagram, es por medio de la página y cuenta oficial Rectoría UADY, que a la fecha cuenta con una comunidad superior a las 25 mil 360 personas.

Añadió que se procedió a realizar los trámites necesarios para reportar a las administraciones de Facebook e Instagram las cuentas falsas.

Denuncia ante Fiscalía

Adicionalmente, la oficina del Abogado General de la UADY procederá por la vía legal para interponer la denuncia correspondiente en la Fiscalía.

“La Universidad Autónoma de Yucatán reconoce que las plataformas digitales son necesarias en la sociedad del siglo XXI, y han demostrado su gran valía para mantener los lazos sociales ante retos como los que se viven en la actualidad. Por ello, hace un llamado a que estas herramientas de comunicación sean utilizadas con responsabilidad”, finalizó.

