MÉRIDA, Yuc.- Cada vez son más los hombres y mujeres de 60 años y más en el Estado que han recibido la vacuna contra el coronavirus y, en esta ocasión, el gobernador Mauricio Vila Dosal visitó el municipio de Tixkokob para constatar la administración de dosis a los adultos mayores de esa demarcación.

En Tixkokob se están administrando más de 2 mil 600 dosis, que corresponden al lote de 12 mil 675 dosis de la farmacéutica Pfizer que llegaron al Estado para las personas de este sector de la población que viven en los municipios de Temozón, Progreso y Tixkokob.

En Progreso se están aplicando 7 mil 910 dosis y en Temozón, mil 927.

En ese marco, el Gobernador atestiguó la vacunación de María Esperanza Burgos y Burgos, habitante de Tixkokob de 75 años, quien con mucha emoción y ansias acudió este día a recibir su dosis contra el coronavirus, lo que la hace sentir más protegida de la enfermedad.

La mujer señaló que, aunque goza de mucha salud, hoy es un día muy importante para ella y su familia, ya que, luego de recibir la vacuna, se siente más fuerte y segura de que estará bien.

"Me cuidan mucho en mi casa y yo también me cuido para no enfermarme. Por eso es muy bueno que hoy nos estén poniendo la vacuna, porque ya estamos grandes y lo necesitamos. No nos queremos enfermar, ni contagiar a mis hijos y nietos", indicó.

Vacunación masiva

En Yucatán, la vacunación masiva inició el pasado 15 de febrero y se ha vacunado a hombres y mujeres de 60 años y más pertenecientes a los municipios de Valladolid, Motul, Conkal, Umán y Kaua.

Este lunes comenzó en Temozón, Progreso y Tixkokob y se estima que en el transcurso de esta semana se lleve a cabo en Ticul, Espita y Kanasín, con las 14 mil 680 vacunas que arribaron al estado el pasado domingo.

