Mérida, Yuc.- En Yucatán la Secretaría del Bienestar ha comenzado a llamar a los adultos mayores para preguntarles si deciden vacunarse contra el coronavirus en cuanto comience la aplicación del inmunológico, ya que la vacuna es gratuita mas no obligatoria.

En redes sociales comenzaron a circular dudas y comentarios en torno a estas llamadas e incluso hubo cadenas en las que advertían que la campaña era falsa.

Por ello, el representante del Gobierno Federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, confirmó que sí se está llamando a los adultos mayores de Yucatán y reveló que las y los encargados de las llamadas son los Servidores de la Nación y el personal de la Secretaría del Bienestar en la localidad.

"Estaremos llamando a los adultos mayores para preguntar si están dispuestos a vacunarse y si aceptan, entonces saber si pueden acudir a los centros de vacunación o tendremos que llevar la vacuna a su casa", indicó.

Afirmó que nadie debe pedir nada a cambio como dinero o datos bancarios, pues la vacuna es gratuita y en caso contrario, deberán reportarlo a la misma dependencia a su cargo.

Díaz Mena no dijo qué cantidad de vacunas tendrán para distribuir y aplicar en Yucatán en este caso a los adultos mayores.

Abuelita recibe llamada

Centenares de adultos mayores de Yucatán han recibido una llamada proveniente de las oficinas de la Secretaría del Bienestar en el Estado para preguntarles si desean ponerse la vacuna en contra del Covid-19.

Una de ellas, la señora María Rosado relató que inicialmente le preguntaron si estaba enterada del Plan Nacional de Vacunación, seguidamente le afirmaron que la dosis será gratuita.

¿Hicieron mención de algún nombre, como el presidente Andrés Manuel López Obrador o Mauricio Vila Dosal?, se le preguntó.

“Pues al menos en esta llamada no hicieron referencia a ningún nombre, sólo me dijeron que me volverían a llamar para informarme en dónde me aplicarán la vacuna”, respondió.

Manifestó que a sus vecinas, hermanos y otros familiares de la misma edad también recibieron la llamada, sin embargo, en general cada persona recibió indicaciones diferentes.

"Mientras que a unas personas les dijeron que irían a su casa, a otras les comentaron que se la aplicarían en el mismo módulo de salud en donde le pusieron la vacuna contra la influenza", señaló.

