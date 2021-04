MÉRIDA, Yuc.- Este miércoles durante la conferencia diaria de la Secretaría de Salud en Palacio Nacional, se confirmó que en Yucatán se detectó un caso de la variante B.1.1.7 conocida como 'Británica', misma de la que hay 33 casos identificados en México.

Actualmente, en el país se han detectado 4 mil 407 casos de distintas variantes.

Esta variante, de acuerdo con el informe de la dependencia federal, también está presente en Tamaulipas, con 9 contagios; Nuevo León, con 3; Jalisco, con 2 y Guerrero, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México, con 1 cada entidad.

Más contagiosa y letal

Según los resultados de una investigación recientemente publicados en la revista Science, con el título “Estimated transmissibility and impact of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 in England”, esta variante del coronavirus fue detectada en noviembre del año pasado en Inglaterra.

A la variante se le denomina B.1.1.7, y es entre 43 y 90 por ciento más contagiosa, que la original.

También, es un 58 por ciento más letal, particularmente entre aquellas personas que rebasan los 85 años de edad.

Asimismo, el riesgo de morir se incrementa del 13 al 20 por ciento en las mujeres y del 17 al 26 por ciento en los varones.

Variante británica, con más capacidad de transmisión

Hace cinco meses apareció la nueva variante de SARS-CoV-2 en el Reino Unido y esta nueva variante es 50 por ciento más transmisible que otras, explicó la doctora Rosa María Ángel Núñez, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIinvestav, del Instituto Politécnico Nacional.

En entrevista para Prisma RU de Radio UNAM, la especialista comentó que los virus durante el transporte o infección en los huéspedes, desarrollan ciertas mutaciones de forma natural.

Los coronavirus tienen menos tasa de mutación, pero la han tenido desde su aparición debido a que se han movido de un individuo a otro en distintas zonas geográficas.

Covid se vuelve más fácil de transmitir

La especialista explicó que estas mutaciones pueden provocar cambios radicales en el virus que los hacen más virulentos; a esos cambios se les denomina una nueva cepa.

Sin embargo, señaló que la infección que produce es la misma, con la misma gravedad, lo que cambia es su capacidad de transmisión.

Asimismo, comentó que las vacunas que ya han sido aprobadas tienen la capacidad de detectar esta variante y neutralizarla, pero hay que seguir vigilando la presencia de variantes.

“Tenemos que seguir pendientes porque la transmisibilidad es mayor, se debe continuar con la sana distancia, el lavado de manos, el uso obligatorio de cubrebocas y no asistir a lugares cerrados con gran número de personas”.

Estas medidas deben de seguir, por lo menos todo el 2021, ya que el 70 por ciento de la vacunación se logrará a principios del primer trimestre del 2022.

¿Cómo evitar la nueva variante?

La única forma de combatir su propagación es mantener el cierre y el confinamiento en casa.

