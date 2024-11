Aunque vamos atrasados en la temporada de frentes fríos 2024-2025, pues ya debieron habernos afectado cinco, en esta temporada invernal solamente llevamos dos que nos han afectado, y tal vez el próximo sábado llegue otro.

Nos han afectado: el No. 4, a principios de octubre, muy débil y se desvaneció sobre la costa yucateca, y el No. 10, más fuerte, y vaya que su masa de aire frío ha dejado temperaturas sensiblemente bajas en Yucatán, superando a los noviembres de otros años, siendo igual al de 2017, con el análisis de los datos de la Uady.

En ese noviembre de 2017 se presentaron temperaturas mínimas de 14.2 grados Celsius en Mérida, y este mes se han registrado de 14.0 grados, por los efectos de la masa de aire frío que acompañó al frente Frío No. 10, y sorprendió porque no se esperaba que descendiera tanto el termómetro.

De hecho, en zonas del cono sur hubo temperaturas mínimas de 10 grados Celsius en Becanchén y de 9.6 en el poblado El Escondido, que se dan por lo general en el pico de la temporada invernal, que ocurre del 20 de diciembre al 14 de febrero. Además, los remanentes de la masa de aire frío se han ido diluyendo lentamente, algo no común en los últimos años, ya que con el cambio climático provocado por el calentamiento global los remanentes no duraban ni 24 horas en las madrugadas y los amaneceres, pero ahora vivimos este fin de noviembre como eran los fríos antiguamente: de larga duración en su desvanecimiento y desaparición.

Pero algo no cuadra, ya que, al menos en la Península de Yucatán, cuando tenemos el evento de La Niña, como ahora, se espera sea de intensidad de débil a moderada. Por ello se esperaba que los frentes fríos llegaran no muy fuertes y sin dejar temperaturas congelantes para Yucatán. Sin embargo, con el frente frío No. 10 nos afectó la masa de aire frío que le acompañó, llego muy fuerte; además, se espera que lleguen con lluvias previas fuertes, como ocurrió con la vaguada prefrontal que le acompañó y nos afectó el martes 19 de este mes.

Una de las explicaciones posibles, hablando con colegas tanto del grupo del Chmdy, así como el de meteorólogos de la red del Caribe, América Central y EU, al cual pertenezco, es que la presencia de varios huracanes fuertes en el Golfo de México esta temporada, en especial de “Rafael” que estuvo varios días rondando sin afectar tierra como huracán intenso, sin olvidar a “Milton”, de categoría 5; el primero le bajó la temperaturas a las aguas del Golfo de México, de 33 a 27 grados Celsius. Realmente hizo su chamba el huracán, claro, por la época, ya noviembre, no se recuperó su temperatura anterior el Golfo de México, y eso lógicamente permitió a la masa de aire frío, acompañado del frente frío No. 10, llegar con más fuerza, ya que sus condiciones térmicas no fueron muy afectadas por las aguas.

Esto nos hace prever que quizá tendremos una temporada invernal más intensa de lo esperado cuando lleguen los frentes fríos y afecten la zona, y no sea un “invierno con sabor a verano”, sino con sabor a invierno, eso lo sabremos muy pronto. Pero al pasar muchos días entre un frente frío y otro las temperaturas podrían irse al alza hasta tener ambiente caluroso, aunque con fresquecito en la madrugada y al amanecer.