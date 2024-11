Noviembre representa para pensionados por Ley 1973 el mejor mes del año, pues el IMSS deposita a partir del día uno la pensión más el aguinaldo.

Una pensión es la prestación económica a que tienen derecho a recibir los pensionados o sus beneficiarios, cumplidos los requisitos que establecen las leyes de seguridad social.

Para determinar el monto de pensión a recibir se consideran múltiples factores, tales como: el total de semanas cotizadas, donde a mayor cantidad de semanas, mejor pensión; el salario base de cotización promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas, los factores de cuantía adicional y cuantía por incrementos (aumentos uno por cada 52 semanas cotizadas posterior a las primeras 500 semanas); el factor de actualización (1.11); las asignaciones familiares y/o la ayuda asistencial que llegasen a corresponder.

Pero siempre e invariablemente, a mayor cantidad de semanas cotizadas y mayor salario base de cotización promedio, simplemente, mayor pensión. A su vez, el aguinaldo es un complemento a la prestación económica que llamamos pensión y que se calcula restándole al monto de la pensión que recibimos el importe que corresponde a las asignaciones familiares (de recibirlas), o el importe de la ayuda asistencial (conocida también como ayuda por soledad), y de esa manera se obtiene el importe a pagar.

Como podrá apreciar, el mes de aguinaldo no es exactamente igual en su importe, al mes de pensión. Para la hora en que escribimos estas líneas (9:30 am del día primero de noviembre), hemos recibido no menos de cincuenta emails y mensajes preguntando si deben de ir a reclamar al Instituto, porque no les depositaron el doble de la pensión (pensión más el mes del aguinaldo), y, como le he explicado párrafos en anteriores, pensión y aguinaldo son diferentes en sus importes. Un ejemplo de cómo se calcula el aguinaldo lo puede usted localizar ingresando en YouTube, al enlace https://www.youtube.com/watch?v=f9qHBpVwMtE o busque Más dinerito para pensionados; trataré de explicarle la forma por este medio.

Supongamos que un pensionado recibe por pensión 11,500 pesos mensuales; esta cantidad incluye $10,000 de pensión y $1,500 de asignación familiar por tener esposa; con estos importes, a la pensión mensual que recibe se le descontará lo que corresponde a asignación familiar y la cantidad resultante será el monto del aguinaldo a recibir; es decir, pensión de $11,500 más aguinaldo de 10 mil pesos igual a $21,500 y a este importe agréguele este mes, los 6 mil pesos de la ayuda de 65 y más. Así, noviembre no estuvo tan raspado, pero ahora viene lo más difícil: estirar el ingreso para sobrellevar los dos meses que quedan de 2024 más los dos primeros de 2025. Cuide su dinerito por favor; cuesta mucho recibirlo y es tan fácil gastarlo.