Es meritorio recordar que cuando tú mencionas que nunca harás o harías algo así (cualquier cosa que sea), es una promesa que realizas, no solo a la persona que se lo comentas, sino a tí mismo. El nunca y el jamás realmente son palabras prohibitivas que te obligan moralmente a cumplir con ellas. Si no logras cumplirlas, la falta realmente es contigo, te estas faltando y fallando tú mismo. No por nada se creó la frase que magnificó luego un James Bond en el título de una de sus películas: Nunca digas… nunca jamás. Y que quede claro que no estoy en contra de la palabra, solo menciono el cuidado que hay que tener al usarla. Por eso aquí te comparto 5 NUNCAS que no deben faltar en tu vida:

1. Nunca renuncies: Renunciar no es una opción si quieres conseguir el cumplimiento de objetivos y metas. Y aclaro que tampoco se trata de quedarse de necio y terco en un lugar donde uno no es querido. Hablo de esa renuncia por cansancio, debilitamiento… si te sientes así, descansa y luego sigue, pero no renuncies.

2. Nunca esperes nada de nadie: Da mientras puedas, sin esperar recibir nada a cambio. No esperes de la gente cosas materiales ni espirituales, tú simplemente fluye y comparte lo que a ti te haga feliz. Quien se quiera sumar será bienvenido, quien no, que siga su camino. Pero jamás esperes ni el agradecimiento de la gente, porque a veces no está consciente de la importancia de la gratitud.

3. Nunca te dejes: Jamás permitas que nadie abuse de ti, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual y en lo sentimental. Nadie debe aprovecharse de tu persona, ni de tu ser… el que lo haga, no merece estar en el mismo plano que tú. Recuerda que Dios dijo que, si recibes una bofetada, pongas la otra mejilla. Pero les recuerdo que solo tenemos dos de ellas.

4. Nunca te quedes donde no te quieren: Estar en un lugar donde no eres querido, solo por buscar conseguir un lugar o pertenecer a algo o alguien, solo alienta tu falta de valor a ti mismo. Así es que dale un tiempo a la relación, persona, situación o llámale como quieras llamarle, y una vez cumplido el plazo, retírate de ahí y cumple.

5. Nunca dejes de creer: Si crees en algo, nunca dejes de hacerlo. Recuerda que tus creencias te mantienen en donde estás hoy, si no te gusta, ¡cámbiate! Pero si sueñas con algo, créelo y aumentas la posibilidad de que suceda, pero sin perder el piso nunca. Pero principalmente… nunca dejes de creer en ti. Y tú, ¿de qué lado estás?