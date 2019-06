Agencias

El Apertura 2019 arrancará con 14 reglas modificadas, anunció este lunes durante la Reunión Anual del Futbol Mexicano, Arturo Brizio Cárter, Presidente de la Comisión de Árbitros.

La que más resalta, y la que según el exsilbante tendrá más lugar para la polémica, es la de las manos de los delanteros dentro del área, pues en caso de que un ofensivo toque el esférico con una extremidad en su propia área, se marcara como penalti sea deliberada o no, a diferencia de si sucede con un defensor, a quien se le aplicará el criterio del árbitro.

“La más importante es la famosa mano deliberada o no del delantero, que sea accidental o no se va a marcar como tal. No es el mismo caso del defensa y eso va a dar mucho lugar a la polémica, pero hay que aclararlo de la mejor manera posible”, señaló.

Brizio Carter comentó que la conferencia que brindó a los clubes esta mañana es la primera etapa de una serie de pláticas que sostendrán con los equipos, para que todos estén en la misma sintonía sobre estos cambios en el inicio del campeonato.

“Es un tema largo porque son 14 reglas las que se modificaron y explicaron, pero es un trabajo de comunicación lo que hay que hacer con los clubes. Este es un primer capítulo y se va a continuar con las visitas a cada club para aclarar dudas”, agregó.

En el tema de la plantilla de silbantes que estarán el próximo torneo, el Presidente de la Comisión adelantó que se mantendrán igual, pero con la misión de consolidar las carreras de algunos integrantes como Ulises Rangel, Eduardo Galván, entre otros.

“Se va mantener la plantilla pero sí tenemos que consolidar carreras. Por ejemplo Ulises Rangel, Eduardo Galván que ya es una realidad. Me parece que estamos en una renovación en la cual estos árbitros, tenemos árbitros muy buenos, pero necesitamos árbitros de mayor calidad”, concluyó.