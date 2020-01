Especialista señala que se necesita más que ir al nutriólogo para bajar de peso

CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer año del mes, entre 80 y 90 por ciento de pacientes acuden con nutriólogo para bajar de peso, sin embargo, esto no asegura que tengan éxito, señaló la doctora Tania Nava Ponce.

Ello, apuntó, debido a que la mejora de los hábitos alimenticios es un problema de toda la sociedad, y no solo de los individuos que la componen; por consiguiente, se requiere un enfoque poblacional, multisectorial y multidisciplinario.

La especialista en medicina interna del Centro Médico ABC explicó que existe evidencia de que cuando un paciente tiene apoyo de otros especialistas como psicólogos, médicos del deporte, internistas e endocrinólogos, además de nutriólogos se tiene mayor éxito en la pérdida de peso.

En ese sentido, comentó que si ya se estaba en tratamiento nutricional se retome a la brevedad si hubo cambios de peso o en la composición corporal, pues si no se intervine en los próximos meses los kilos de más se quedarán ahí por un tiempo prolongado.

Método para bajar de peso

Por otro lado, señaló que la cirugía bariátrica no es una salida fácil para bajar de peso como muchos piensan, pues, aunque es el tratamiento más eficaz en hasta un 70 por ciento, el paciente debe estar comprometido al cuidado posoperatorio, que incluye el cambio de hábitos de vida saludable.

Explicó que dicha cirugía es apta sólo para aquellos que, entre otros criterios, tengan una clasificación dos o tres en el peso e Índice de Masa Corporal (IMC).

Al inicio del año, señaló, es común que los pacientes hagan dieta sin consultar a los expertos. No se recomienda seguir alguna dieta que no esté prescrita por un profesional, como las que se encuentran en Internet, influencers o artistas, ya que es una irresponsabilidad promover cierto patrón de alimentación donde no se tiene la seguridad de que va a funcionar.