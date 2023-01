Hablar de objetivos siempre será enriquecedor de cualquier manera. Porque las personas que nos planteamos objetivos y metas por cumplir, andaremos en busca de la mejor manera de redactar, reconocer y construir un objetivo que haga que yo me convierta en mejor persona y me desarrolle de manera eficiente o que mi empresa cumpla sin problemas sus metas. Pero si hay una forma de lograr cumplirlos y no caer en errores que nos eviten conseguir cada uno de ellos, es la metodología Smart (por sus siglas en inglés).

Cinco letras, que forman la palabra que en español significa: inteligente y que cada una representa una característica que deben contener los objetivos para evitar errores en su adecuación.

Aquí te nombro esas 5 características que deben tener los objetivos según la metodología Smart:

1. Specific (Específicos): el desarrollo de la estructura de un objetivo debe resolver la pregunta: ¿Qué quieres lograr? Y para responder esto debes de ser muy tajante y directo. No le des vueltas, escríbelo muy detallado, pero no disperso. Sé preciso y procura que todos (en el caso de las empresas) lo comprendan de la misma manera que tú.

2 Measurable (Medible): la cuantificación de un objetivo es de suma importancia, por lo que tenemos que ponerle unidad de medición. Este objetivo debe responder la pregunta: ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? Se debe poner siempre una cantidad para poder establecer el límite de lo que se espera lograr.

3. Attainable (Alcanzable): este debe responder la pregunta:¿Cómo? ¿Cómo vamos a lograr el cumplimiento del objetivo? Se pretende que el objetivo te motive a lograrlo, o sea, que no sea algo que desde que lo leas sepas que no se puede lograr, ya sea porque es ilógico o está fuera de proporción. Buscamos incentivarnos, no deprimirnos.

4. Realistic (Realista): respondiendo la pregunta: ¿Con qué? ¿Con qué herramientas o proceso cuento para lograrlo? No se puede redactar algo que sea fuera de la realidad. No puedes pedir llegar a una meta si no cuentas con los elementos para realizarlo. Llegar un día y poner de objetivo duplicar las ventas sin planes, sin sucursales nuevas o algo que me indique que es viable, solo desencanta a las personas participantes.

5. Time (Tiempo): el tiempo es un factor determinante para el logro de los objetivos. Estos responden la pregunta: ¿Cuándo voy a lograrlo? ¿En cuánto tiempo? Es necesario forzar el período de tiempo en el que lo piensas lograr.

Esta es una metodología que sin duda alguna te ayudará a conseguir tus objetivos.