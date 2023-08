Urgen a iniciar obras en Puerto de Altura

La ampliación del Puerto de Altura de Progreso (PAP) catapultará aún más la economía yucateca, que en los últimos años registra un crecimiento sostenido.

Además, se permitirá duplicar las exportaciones y el nearshoring, por lo que las obras deben empezar a la mayor brevedad posible, consideró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Los trabajos consisten en la ampliación del calado y el canal de navegación, lo que permitirá la llegada de barcos con capacidad de hasta 100 mil toneladas de carga, por lo que tentativamente podrían arrancar a finales del próximo mes.

El presidente del CCE, Alejandro Guerrero Lozano destacó que el Puerto de Altura de Progreso es un vital detonante de la industria y los empleos en Yucatán; la atracción de inversiones necesariamente pasa por contar con un excelente puerto y con una muy buena conectividad, sobre todo con la Costa Este de los Estados Unidos.

“Necesitamos que se establezcan las condiciones de operación adecuadas y de primer mundo, así como la facilidad en el acceso y movimiento de mercancías en el puerto. No podemos dejar de lado el tema del cabotaje marítimo ya que, es un ingrediente fundamental para la movilidad de las mercancías con nuestros socios comerciales como Estados Unidos y Canadá. Debemos contar con libertad para mover nuestra materia prima y productos”, recordó.

El dirigente empresarial reveló que la información que se tiene, y que fue proporcionada por el Gobierno estatal, es que los 3 mil 63 millones de pesos ya están disponibles para empezar con las obras de ampliación, por lo que deberá quedar todo afinado en materia de permisos y estudios de impacto ambiental a finales de septiembre, para que sea a principios de octubre en que den arranque los trabajos.

Actualmente, sólo se pueden recibir barcos para transporte de carga al 50 por ciento de su capacidad para evitar encallamientos, las naves que mueven mercancía de industrias locales se están demorando en la carga y descarga de las mismas, generando costos de 20 mil a 50 mil dólares por día en gastos por la espera de los barcos.

Guerrero Lozano señaló que las obras del Puerto de Progreso, sumadas a otras que ya van encarriladas, como el caso de las plantas de ciclo combinado, deberán terminarse en tiempo y forma, lo que permitirá colocar a Yucatán como un buen competidor a nivel sureste a través del nearshoring.

“Definitivamente, si queremos posicionar al Estado como un destino de inversión extranjera importante y aprovechar el nearshoring, a pesar de que no estamos en la frontera terrestre con Estados Unidos, se deben hacer. Yo no tengo dudas de que estas obras se van a completar en tiempo; esperemos que no haya recorte de presupuestos más adelante. En el caso del Puerto de Altura, es un recurso que ya está aprobado y que los recursos deberán ejercerse de acuerdo a un calendario”, señaló.

