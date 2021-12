¡OJO! Ahora todos los jóvenes tendrán que registrarse ante el SAT

MÉRIDA, Yucatán.- A partir del 1 de enero próximo, todos los jóvenes mayores de 18 años deberán solicitar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), fecha en la que entra en vigor oficialmente la reforma al Código Fiscal, pero ahora no hay citas disponibles para realizar el trámite. Se prevé que a principios de 2022 el sistema estará más saturado.

A tres días que entre en vigor la reforma fiscal, en el SAT no hay citas para hacer este trámite de solicitud de RFC o cualquier otro, no hay fechas disponibles, solamente piden que deje sus datos personales, ellos se podrán en contacto con el interesado para informarle cuando exista una ocasión para el trámite.

Si bien no se ha dado a conocer la fecha límite para hacer esta diligencia, las autoridades federales han manifestado que no porque ahora todos los mayores de 18 años deban tener RFC adquirirán obligaciones fiscales. Es decir, no habrá sanciones para estas personas en tanto no tengan actividad económica.

En caso de que un adulto en México no trabaje, podrá darse de alta en el rubro inscripción de personas físicas sin actividad económica, no tendrá que hacer contribuciones, declaraciones o pago de impuestos. Deberá hacerlo hasta que actualice su registro, al comenzar a trabajar.

Según la propuesta del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aprobada el 26 de octubre del 2021 aprobado el Senado, tiene el objetivo de impulsar la cultura tributaria entre los jóvenes y al mismo tiempo facilitar su incorporación al campo laboral, adicionalmente el registro de todo mayor de 18 años permitirá prevenir o desarticular acciones de robo de identidad que se ha detectado para realizar la evasión fiscal.

Cabe destacar que el RFC es una clave que requiere toda persona física o moral en México para realizar cualquier actividad económica lícita por la que esté obligada a pagar impuestos, con algunas excepciones. A estas personas se les llama contribuyentes.

El registro debe de iniciarse mediante la preinscripción en el portal del SAT, tal como lo establece la ficha del trámite 39/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas”, publicado en el Anexo 1-A de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 del 18 de noviembre del presente año; asimismo, dicho trámite se concluye ante las oficinas del SAT previa cita generada para así obtener el Acuse Único de Inscripción en el RFC.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Yucatán: Regalos de tu ‘Sugar’ Daddy o Mommy tendrían impuesto

Yucatán: ¿Qué hacer si el SAT no te devolvió saldo a favor?

Yucatán: Sigue estos sencillos pasos para hacer tu declaración ante el SAT