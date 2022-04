Por vacaciones de Semana Santa se aumentará la seguridad en el Centro de Mérida

El próximo viernes inicia el operativo vacaciones de Semana Santa, en el que participarán 400 elementos de la Policía Municipal de Mérida (PMM) que vigilarán diversos puntos del Centro Histórico y el domingo se realizará un operativo especial por jornada electoral de revocación de mandato, en el que también vigilarán la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó el alcalde Renán Barrera Concha.

“Los elementos estarán vigilantes en diferentes puntos del primer cuadro de la ciudad durante los próximos días de vacaciones, sobre todo en sitios de mayor afluencia como mercados, bancos y sitios turísticos y en las terminales de camión tanto del interior del estado como en las zonas de San Juan, San Sebastián y la zona del ADO, donde contaremos con el escuadrón canino K9 para poder hacer la vigilancia de las personas que llegan y el tipo de productos que traen”, señaló.

Precisó que el domingo empezará el operativo desde las 6 de la mañana, para tener una vigilancia en los alrededores de las casillas que se van a instalar, como una jornada electoral normal que va a concluir hasta las 10 de la noche, cuando ya se tengan los resultados de ésta.

Respecto a su participación el próximo domingo en la revocación de mandato, Barrera Concha dijo que es una decisión muy personal, de cada quien, el participar o no. “Yo no mencionaría mi participación o no, porque es algo que le corresponde a cada quien”.

A pregunta expresa de qué le parece esta jornada, comentó: “respeto lo que se halla determinado por parte de la autoridad electoral y es un ejercicio de participación ciudadana donde cada quien tiene el derecho de participar o no, como lo marca la Constitución mexicana”.

El martes pasado se aprobó en el Cabildo las obras que se van a licitar, a lo que el primer edil de Mérida explicó que arrancaron el año con mucha intensidad con respecto al tema de la inversión pública productiva, que no solo tiene que ver con inversión en materia de infraestructura, sino es tema de reactivación económica.

“El dinero que el gobierno pueda inyectarle a los diferentes sectores de la sociedad va a ayudar a una recuperación económica después de dos años de haber estado en circunstancias difíciles en materia económica”, indicó.

Agregó que es una aprobación de 176 millones de pesos, recursos que se invertirán en red de alumbrado público y agua potable, repavimentación de calles, reconstrucción de baquetas y la construcción y remodelación de varios parques que están en colonias y comisarías, cada tres meses informar dónde y cómo van a trabajar.

