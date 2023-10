Mira las actividades gratis del Otoño Cultural para este lunes, martes y miércoles

MÉRIDA, Yuc.- Siguen las actividades del Otoño Cultural en Mérida y este lunes, martes y miércoles hay una cartelera de actividades gratis que incluyen teatro, música y más.

Este lunes 16 a las 20:00 horas, en el teatro “Armando Manzanero”, la compañía Porta Teatro presentará la obra “Wilma, una historia real de racismo”. Mientras a las 21:00 horas habrá un concierto de Marco Mendoza.

Este martes 17 a las 20:00 horas en el teatro “Armando Manzanero” volverá a presentarse la compañía Porta Teatro presentando la Obra “Wilma, una historia real de racismo”.

La Compañía Porta Teatro presentará la Obra “Wilma, una historia real de racismo”. (Novedades Yucatán)

En el Palacio de la Música, a las 20:00 horas estará Eduardo Vázquez Sinfónico, mientras a esa misma hora, pero en el teatro “Daniel Ayala” habrá una Ópera en Dos Tiempos. Recital de Arias y Ensamble de Ópera a cargo del Taller de Ópera de Yucatán.

Obra sobre Día de Muertos

Este miércoles 18 a las 21:00 horas, el escenario del teatro “Armando Manzanero” recibirá la obra “La casa de tu alma”, una obra de la actriz y dramaturga Conchi León a cargo de Saas Tun Compañía de Teatro Independiente.

La obra trata sobre el universo de tres personajes que van a la tumba del abuelo en busca de su última morada, pues está inspirada en testimonios de actores y leyendas alrededor de los cementerios más famosos del mundo.

“El abuelo ha muerto” es la frase que cala hondo en sus protagonistas quienes harán reflexionar acerca de dónde se queda el alma de nuestros muertos. En el elenco están el actor, productor, bailarín y coreógrafo, Oswaldo Ferrer, la actriz y bailarina Susi Estrada y la propia autora Conchi León.

Más actividades para este miércoles

Asimismo, este miércoles 18 estará el Recital de Poesía Ka’ap’éel T’aano’ob, Homenaje a Isaac Carrillo Can y la Conferencia Magistral In t’aane´, jump’éel wóolis chak neek’… Mi voz, mi palabra, es una semilla roja… Isaac Carrillo Can, nacimiento y trascendencia, de Donald H. Frischmann, a las 9:00 y 9:30, en el teatro “Felipe Carrillo Puerto”.

Marco Mendoza. (Novedades Yucatán)

A las 11:00, en el Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), habrá Poesía coral, proyección de video y poema en voz de Isaac Carrillo.

A las 12:00, se inaugurará la Feria del Libro en los pasillos de este lugar y comenzarán talleres de escritura dirigidos a estudiantes, mediadores y bibliotecarios.

En materia teatral, para celebrar su carrera de 52 años de trayectoria de la actriz, vedette, modelo y cantante Bárbara Fox, ha preparado la producción titulada “La noche de las Kimeras”, de la Compañía Lipstick, cuya función se llevará a cabo en la Casa de la Cultura del Mayab “Leopoldo Peniche Vallado”, a las 19:30 de este miércoles 18.

Bárbara Fox. (Novedades Yucatán)

La trama mostrará una escenificación de los bares de Cabaret en un espacio pequeño y busca representar el comportamiento moral a través de un lugar común, donde la música argumenta los puentes emocionales o inmorales en un ambiente más mexicano.

El cierre de la jornada, a las 20:00, corresponde al grupo cubano Zona Cero, que contagiará al baile con sus canciones de salsa, son y cumbia, en el marco de la Semana de la Cultura Cubana. La cita será en Le Cirque Galería Centro Cultural, ubicada en la calle 55A 538 entre 68 y 70, de Santiago.