Cada vez más yucatecos solicitan créditos

En Yucatán ha aumentado mucho el número de personas que solicitan créditos y a las cuales se les otorgan, lo cual se debe a que las nóminas están bancarizadas, y generan un registro de todos los depósitos que se están recibiendo a la cuenta del solicitante y eso ayuda al otorgamiento de crédito, manifestó Juan Manuel Ponce Díaz, presidente de la Asociación de Sociedad Financieras No Bancarias, quien señaló que debido a la inflación y al alza de la tasa de referencia, se ha registrado una disminución en los montos de los créditos que son otorgados.

Señaló que todo parece indicar que debido a que la inflación esta imparable, en lo que resta del año se tendrá otra alza a la taza de referencia de los bancos, rondando el índice de la misma en un nueve por ciento, a la cual los intermediarios financieros necesitan agregar el costo del dinero (obtención del recurso) y la prima de riesgo, lo cual da como resultado el costo integral de una tasa de interés de otorgamiento de un crédito al cliente, al que después se le agrega la recuperación de los gastos, en su caso, de la incobrabilidad.

Afirmó que dicho incremento a la tasa de referencia repercute en el mercado, pues no hay forma de que ningún intermediario financiero pueda absorberlo y esto provocará que las solicitudes de crédito disminuyan.

¡Ojo con las empresas patito!

Afirmó que la tecnología debe de permitir que la inclusión de los mexicanos al crédito sea mayor pero por falta de reforzamiento en la regulación de las empresas que se manejan vía plataformas digitales, provoca que proliferen muchas empresas patito que ofrecen préstamos y aparentan estar formalmente inscritos a la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), pero no están reguladas por ningún organismo financiero, y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) no tiene ningún control sobre ellos y sus actividades, lo cual resulta en muchas ocasiones perjudicial para quien las usa, pues las labores de cobranza en la mayoría de las ocasiones son agresivas y realizadas a través del acoso.

Juan Manuel Ponce Díaz, manifestó que este tipo de empresas crediticias no reguladas, afecta a las empresas pertenecientes a la Sociedad Financiera de Objeto Múltipley a las instituciones bancarias establecidas por lo cual es necesario promover que la cultura del crédito incremente de una manera formal y no mediante las instituciones crediticias bancarias que laceran la economía estatal y del país.

El presidente de la Asociación de Sociedad Financieras No Bancarias,hizo un llamado a la sociedad yucateca a acercarse a instituciones financieras formales y alejarse de aquellas que son de dudosa constitución o que no tienen una estructura formal, las cuales no beneficia a los acreditados, incluidos prestamistas y agiotistas.