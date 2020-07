Sin duda el tema obligado hoy no es el calor, no es cuánta afluencia estarían teniendo las costas yucatecas ni de cuánto sería la derrama económica en la temporada vacacional, tampoco lo es el recuerdo de la fiesta de graduación de los que egresaron de una carrera, menos lo es ¿qué vamos hacer en vacaciones? Hoy el tema gira en torno al Covid; la sociedad, las redes y todos los medios informativos hablan del virus y las complicaciones que ha provocado, como es el caso de la falta de camas en los sistemas hospitalarios, por lo cual, ante la presión de la gente, se abrió el Siglo XXI.

Cabe mencionar que esta presión es debida a la falta de información homologada entre las distintas entidades de gobierno, y ante esta situación el lunes lamentablemente se abrió el hospital temporal y digo lamentablemente porque eso significa que los contagios siguen aumentando y no estamos venciendo este problema. Anteanoche a las 10, el gobernador salió a dar un mensaje y planteó una serie de acciones y medidas a realizarse para combatir el aumento en los contagios y decesos.

Con el debido respeto, se ve que los que crean estas medidas no son gente que esté pasando necesidad, que conozca la pobreza y mucho menos la desesperación que muchos yucatecos están pasando hoy al perder lo poco que tienen o, peor aún, por no saber qué contestar a sus hijos cuando les dicen tengo hambre, y no hay manera de obtener un recurso mediante un trabajo, porque más que opciones ponen trabas.

Ya no se podrá estar en la calle de 10:30 p.m. a 5 a.m. y en las costas de 9:30 p.m. a 5 a.m., aunque en la mañana es cuando más movimiento hay, y en el transcurso del día ves numerosos camiones del servicio público con pasaje que no respeta la sana distancia, infinidad de gente sin cubreboca, personas arremolinadas comprando en los mercados. Hoy es muy fácil decir que limiten todo otra vez, pero no entiendo por qué a los restaurantes y a muchos giros que ya están condicionados a sólo el 25% de su ocupación les prohíben abrir sábado y domingo. ¿Por qué? si al final el porcentaje de ocupación sería el mismo, pero probablemente les iría mejor a los empresarios y de esta manera fortalecer la economía y pueda mucha gente continuar con sus empleos. También sólo les permiten vender a los restaurante mediante servicio a domicilio y esta bien para grandes empresas, pero quienes no tienen forma de trabajar, como artistas, músicos y tantos sectores que hoy en su mayoría se dedican a vender comida, ¿de dónde va a sacar motocicletas para repartir y les pueda quedar utilidad? En automóvil se te va tu ganancia en la gasolina que sigo esperando que baje. ¿Acaso las mentes brillantes que elaboran estas medidas no piensan en todos los yucatecos que hoy no saben qué hacer para poder obtener un dinero? En ningún momento digo que las medidas se aplican en mala lid, pero sí siento que no piensan en todos los que hoy están colgando letreros de “Se vende”, o “Se traspasa” negocio o, peor aún, casa. No queremos medidas, queremos respuestas y sobre todo opciones para poder vivir, y no que paguen justos por pecadores. Masinó.