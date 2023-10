Pagarán aumento salarial a maestros

Tras las gestiones realizadas por el gobernador Mauricio Vila Dosal, y en un acto de justicia, haciendo un importante esfuerzo con recursos propios, el Gobierno del Estado anunció que el próximo 6 de noviembre se hará efectivo el incremento salarial para apoyar a los docentes y al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (Paaes) que no están federalizados.

Asimismo, el Gobierno estatal informó que, el próximo 7 de noviembre se hará efectivo el pago del aumento salarial en una nómina extraordinaria, correspondiente a la quincena 20, en beneficio del personal educativo federalizado, toda vez que el pasado 24 de octubre se recibió el oficio de la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (Dgsanef), que incluye el Addendum a los acuerdos derivados de la Negociación Nacional Única 2023, así como los tabuladores autorizados con los criterios de pago y rangos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para su aplicación al fortalecimiento al salario.

Como se informó en su momento, en mayo pasado, el Gobierno Federal anunció un aumento salarial para los trabajadores federalizados.

No obstante, en un acto de justicia y en cumplimien - to a la Ley de Coordina - ción Fiscal, se realizó un importante esfuerzo por parte del Gobierno es - tatal, para que este beneficio sea extensivo con recursos estatales a los docentes y Paaes no federalizados.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Yucatán cumple su compromiso de atender las necesidades de los trabajadores del sector educativo de la entidad.