Yucatán: Aseguradoras pagan 200 mdp por más casos de Covid-19

MÉRIDA, Yucatán.- Durante la pandemia del coronavirus Covid-19, las aseguradoras han pagado en Yucatán 102.9 millones de pesos por cobertura de la enfermedad por medio de los seguros de gastos médicos mayores, producto de 267 casos atendidos, mientras que por cobertura de seguros de vida se han cubierto cerca de 88 millones de pesos por 402 casos, según cifras de Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

En el último mes el incremento en la atención de casos de Covid-19 por medio de seguros de gastos médicos fue de 22.5 por ciento en la entidad pasando de 218 casos al 19 de septiembre a 267 al corte del 19 de octubre. En el 50 por ciento de los casos, las personas se encontraban en el rango de 30 a 49 años de edad. En Quintana Roo se ha atendido por medio de aseguradoras, 248 casos y en Campeche, 60 contagios en este tiempo.

La AMIS externó su preocupación ante los posibles rebrotes del padecimiento respiratorio, lo que ocasionaría que haya una prolongación de la pandemia.

“Estamos bastante preocupados porque la enfermedad se está prolongando, esto quiere decir que más personas están haciendo uso de sus pólizas, afortunadamente quienes la tienen. Hay una preocupación general, porque el cuerpo médico está bastante cansado. No ha habido tregua con respecto a la enfermedad y al número de contagios, entonces efectivamente sabemos, y lo han dicho los distintos hospitales privados y no privados, que el cuerpo médico y todo el apoyo, está cansado, que es normal pensarlo, pues es una actividad muy dura y no baja el número de contagios”, explicó en videoconferencia Edgar Karam, vicepresidente de la AMIS.

Coronavirus, la enfermedad más cara para las aseguradoras

Cabe señalar que el Covid-19 se ha convertido en la enfermedad más cara para las aseguradoras, superando otros padecimientos como enfermedades respiratorias agudas, insuficiencia renal, VIH, diabetes mellitus, entre otras y en el séptimo evento catastrófico con mayor impacto en el sector asegurador. La pandemia del nuevo coronavirus incluso ya superó lo pagado por los daños del Huracán “Isidoro”, en 2002.

De acuerdo con la AMIS, el costo promedio del siniestro por Covid-19 es de 385 mil 437, que casi duplica el costo de la atención por VIH, que es en promedio de 209 mil 610 pesos, y supera el tratamiento de las enfermedades respiratorias agudas, que en promedio cuestan 365 mil 821 pesos.

Si la atención por Covid-19 requiere de ingreso a una unidad de cuidados intensivos, el costo promedio es de 988 mil 699 pesos y si el paciente requiere de intubación puede ascender a 4 millones 134 mil 359 pesos. La duración promedio de la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2 es de dos semanas; sin embargo, en algunos casos la enfermedad se ha extendido por más de siete semanas.

En el último mes en Yucatán se han pagado 217 indemnizaciones de Seguros de Vida por personas que han fallecido por el nuevo coronavirus, para un total de 402 durante la pandemia, por lo que se ha pagado un aproximado de 88 millones de pesos. En este rubro, el monto promedio ha sido de 218 mil 398 pesos. En el 32 por ciento de las defunciones las personas tenían entre 50 a 69 años de edad.

De los 867 mil 559 casos Covid-19 en el país hasta el 19 de octubre, solo 1.53 por ciento tiene seguro de gastos médicos. La tasa de letalidad en personas aseguradas es del 5 por ciento, mientras que en la población en general es de 10.7 por ciento. La tasa de contagio en personas con seguro de gastos médicos es de 146.4 por cada cien mil. En la población general es de 682 por cada cien mil personas.

“Atender los casos por la pandemia del Covid-19 ha costado a las aseguradoras en Yucatán hasta 10 veces más que otros siniestros del rubro de gastos médicos mayores, que en promedio requieren de un pago de 36 mil pesos”, señaló Alyn Ávila, propietaria de la sucursal de AXA Seguros de la 60 Norte en Mérida, afiliado a la organización AMIS.