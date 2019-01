Redacción/MÉRIDA

Amigo turista, hay muchas cosas que vale la pena conocer de Yucatán.

Seguramente ya sabes, ya te han recomendado o ya fuiste a conocer Chichén Itzá, las playas o la Catedral de Mérida. Pues bien, hoy te presentamos un amiguito que no es tan famoso pero que también te espera con las alas abiertas en tierras yucatecas.

Se trata del colibrí esmeralda oriental, cuyo nombre científico es Chlorostilbon canivetii.

La cabeza y el dorso de esta avecilla es color esmeralda, de ahí su nombre. Además cuenta con pico rojo, recto y corto, con la punta negra.

Así que, si nunca has estado en Yucatán o si ya veniste y no te has encontrado a este amiguito, ya tienes un bello pretexto para venir o regresar a la Tierra del Mayab.