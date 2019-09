Henry Chablé/Mérida

Ser medallista en tres Juegos Para-Panamericanos es un logro que muy pocos atletas pueden lograr, uno de ellos es Ariff Vázquez Can, quien, aunque nació en Quintana Roo, desde hace varios años representa a Yucatán en Para-tenis de mesa, por lo que a su llegada a Mérida, tras su participación en Lima, Perú 2019, dijo estar feliz y señaló que se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva.

Vázquez Can, de 21 años de edad, ha ganado medallas de plata en los Para-Panamericanos de Guadalajara 2011, Toronto 2015 y hace unas semanas lo consiguió en Lima 2019, tras caer en la final ante el estadunidense número 5 del mundo, Tahl Leibovitz, 3-2, en un duelo intenso, emocionante.

"Siempre me emociona ganar medallas, estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera, les he ganado a los mejores del mundo, no estoy lejos de ellos, solo nos falta afinar algunos detalles" apuntó Vázquez Can, en visita a Novedades Yucatán.

La obtención de la presea de plata en Lima fue un paso importante para que Ariff se acerque un poco más a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, aunque para lograrlo tendrá que imponer condiciones en el repechaje a principios del próximo año.

"No pude calificar de manera directa, pero hay muchas ó mejor dicho grandes posibilidades de clasificar. Uno de mis grandes sueños es poder ir a Tokio 2020", señaló.

Ahora, el deportista de padre quintanarroense y madre motuleña, continuará con su preparación para la Paralimpiada Nacional 2019, en Colima, así como para el Campeonato de Primera Fuerza, evento que se realizará en Mérida, en noviembre, y cerrará el año en Costa Rica.

"Mi objetivo en la Paralimpiada es ser medallista de oro, es muy posible que obtenga ese resultado. Seguiré trabajando muy duro. Ojalá mis resultados sean motivantes para otros deportistas", finalizó.