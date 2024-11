Mérida se suma al paro laboral del Poder Judicial

Todo el personal del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Mérida, que incluye los Juzgados Civiles y Mercantiles, inició ayer un paro de labores indefinido en señal de protesta en contra de la reforma judicial de este organismo que impulsa el Gobierno Federal.

Desde las nueve la mañana y hasta las 3:30 de la tarde empleados permanecieron a las afueras de las sede ubicada en la colonia Petronila; una comisión encargada se quedó a las afuera de las oficinas. Manifiestan que la propuesta de poner al organismo bajo el mando del Ejecutivo Federal atenta contra los principios de la carrera judicial que son: excelencia profesionalismo objetividad imparcialidad independencia.

Al modificar las condiciones de la carrera judicial como sistema para acceder al cargo de juzgador federal y las condiciones generales de trabajo, se transgreden los derechos adquiridos de la base trabajadora que, además, se ha capacitado durante años y pone en duda la preparación, imparcialidad y excelencia de los jueces que serían electos por voto popular.

Alejandra Alcocer, oficial administrativo del Poder Judicial Federal, dijo que es importante recalcar que es una manifestación de todos los empleados del Poder Judicial, que salen de manera libre y convencidos, sin presión de ningún tipo de titulares, ni magistrados, ni jueces, nadie los está presionando, sino es una convicción personal de querer salir a manifestarse en contra de la reforma.

“En palabras más simples, esa violación que se está dando si se llega a dar la reforma, de no respetar la carrera judicial, la cual es por la que muchos tenemos la capacidad de poder afrontar todos los asuntos que tenemos de manera congruente y de profesional porque para eso nos preparamos y todo es paso a paso hasta llegar a lo que es el juez”, señaló.

Destacó que otra cosa muy importante es en la reforma judicial como tal no se habla sobre la afectación a los empleados del Poder Judicial en el artículo transitorio, porque ahí dice que las condiciones de su trabajo se van a modificar, al desaparecer el Consejo de la Judicatura, su patrón es otro, al modificarse las condiciones laborales no serán las mismas que ahora tienen por ello están en la incertidumbre y buscan que se les de certeza.

“Somos más de 300 personas, en realidad estamos todos los órganos que pertenecemos al Poder Judicial de la Federación de Yucatán, no hay ningún órgano que no esté presente, todos los juzgados del distrito que son 6, los tribunales colegiado civil, mercantil, de apelación, laboral, centro de justicia, que son el área penal, federal, juzgado mercantil, todo lo que es el área, no hay ningún órgano que no haya salido, estamos todos en cuanto a personal”, expuso.