Partidos políticos de Yucatán opinarán sobre la redistritación electoral

Los partidos políticos en Yucatán tienen hasta el 10 de junio para presentar ante el Instituto Nacional Electoral (INE) las observaciones respecto del primer escenario de redistritación electoral estatal y federal que el pasado lunes dio a conocer el organismo electoral, y ayer los representantes de estos organismos políticos dieron a conocer sus posturas al respecto.

El secretario de Asuntos Electorales del Comité Directivo Estatal del PAN, Jorge Ortega Cruz, declaró que están analizando la propuesta del INE y que con base en el acuerdo del organismo electoral presentarán sus observaciones.

“Vemos cosas relevantes como los tres distritos electorales en Mérida, vemos también relevante que en lo local Kanasín es todo un distrito electoral, y nosotros iremos haciendo nuestros propios ejercicios para las observaciones que consideremos con base en eso”, declaró Ortega Cruz.

Se añade un distrito federal para Yucatán

Por su parte, el presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro declaró que ven con buenos ojos el incremento de un distrito electoral federal para Yucatán, toda vez que ante el crecimiento del número de población ya era indispensable una demarcación más en esta entidad.

“Es un tema muy importante la redistritación porque ha sido grande el incremento de la población en nuestro estado y además es indispensable mantener en balance el número de habitantes en cada uno de los distritos para que la representación de quienes sean electos sea proporcional. Esta labor se ha realizado varías veces según se vayan requiriendo los ajustes necesarios, sabemos que es una ardua labor que realiza el Instituto Electoral por lo que siempre coadyuvaremos con la autoridad para que salga el mejor producto para la ciudadanía”, explicó.

En tanto, el secretario de Asuntos Jurídicos del Comité Directivo Estatal del PRI, Mario Farfán Estrada, declaró que “hay que analizarlo porque habían dicho que los distritos locales no se iban a mover y los movieron todos, tanto en la forma como en el fondo, no sólo cambia el tipo de numeración que es forma, pero en el fondo se mueven los distritos, hay demarcaciones muy grandes y otras muy pequeñas territorialmente hablando, la lógica no es geográfica sino poblacional, en promedio cada distrito concentrará entre 130 mil y 140 mil habitantes, pero hay uno que abarca un municipio completo, que es Kanasín, entonces esto es lo que hay que analizar”.