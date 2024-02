Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides, felices con su "Noche de Boda"

Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides están felices e invitan al público yucateco a acudir a las salas de cine para disfrutar, a partir del jueves 7 de marzo, de la ópera prima de este último como director, la cinta “Noche de Boda”, una comedia romántica, con mucho “veneno y carrilla”, que ambos protagonizan.

En entrevista exclusiva con NOVEDADES YUCATÁN, los actores mexicanos comentaron que esta cinta no llegará a las plataformas, solo se proyectará en las salas del país, por lo que esperan que el público no se pierda esta película porque que afirman tiene un desenlace inesperado que va a sorprender.

El director y escritor Osvaldo Benavides explicó que la historia habla de una pareja que se adora, Nico y Lucía. Ellos están hechos el uno para el otro, pero no han resuelto asuntos del pasado y los han tratado de ignorar en el momento más fuerte y delicado de sus vidas, al casarse, pero la vida los lleva, a cada uno, a tener que resolver estas situaciones y decisiones en su boda, cuando se les aparecen sus ex parejas y se ven orillados a vivir su noche, con los “ex” incluidos.

Por si fuera poco, el entorno gira en una playa paradisiaca y un hotel de ensueño. Ahí deberán enfrentar su tormentoso pasado en una historia que revela que, hasta los más persignados y más enamorados esconden secretos “explosivos”.

Esta comedia mexicana tiene la participación además de actores como Fernando Álvarez, Marcela Guirado, Daniel Tovar, Verónica Langer, Isabel Fernández, Alexandra Dunnet, entro otros talentos, que le dan un toque único a la película.

Osvaldo Benavides recordó que lo bonito que marcó el rodaje de la cinta, es que se grabó en Huatulco, Oaxaca, en el mismo hotel donde se hospedó el elenco, por lo que al momento de decir corte, todos absolutamente se ponían cómodos y se iban a la playa, a descansar, cenar, platicar; “se creó una atmosfera muy cómoda, con muy relax, que nos hizo aprovechar las bondades del sitio”, dijo.

Ludwica envió un mensaje a los yucatecos: “no se pierdan Noche de Bodas, en el cine; que acudan a pasar un rato agradable, la sala tiene una magia que te transporta, estar con las palomitas, el refresco; dense la oportunidad, como cuando no habían estos dispositivos móviles que los traemos pegados en la mano, de disfrutar el momento, de reír, ver una buena y divertida historia romántica”.

“La comida yucateca me encanta toda, muchos años no comí carne, desde que volví a hacerlo la cochinita es algo que me fascina, me casé en Mérida porque es uno de los lugares más bonitos que conozco del mundo, este Estado es bellísimo, tiene la mejor gastronomía, la gente más cálida, las haciendas más espectaculares, yo solo puedo hablar cosas bonitas de Yucatán, cada que puedo vengo a disfrutar de sus maravillas”, recordó.

Por su parte, Benavides expuso que le gusta toda la comida yucateca, es complicado escoger una sola, le encanta el queso relleno, relleno negro, son deliciosas las enchiladas con el chile habanero picado con sal y limón, “solo de pensare en la comida me dio hambre y acabo de desayunar”, dijo.

“Creo que Ludwika y yo hemos ido juntos llevando teatro a Yucatán, me encanta viajar por este Estado, tengo gente muy querida viviendo en este paraíso, me gusta la comida, el ritmo de su gente, de los lugares que pudiera vivir en México, además de la Ciudad de México es Yucatán”, expresó.