Un solo mar

Caribe mexicano o Caribe colombiano, esa veta de oro turística, un mar de azules profundos y verdes turquesas, arenas blancas y cielos infinitos, manglares, rías y reservas de selva baja, comparte también los desafíos de la conservación frente al crecimiento hotelero, en arribo de cruceros, deforestación y manejo de residuos.

Un recorrido por Sian Ka’an hace algunos años, rumbo a Punta Allen, permitía ver la gran cantidad de residuos que recalaban en algunas regiones y que es posible mirar aún en varias zonas costeras de la Península de Yucatán, motivo de preocupación en el tema ambiental.

Por ello llama la atención, como para no quedarse atrás por estos rumbos, que cerca de una decena de países del Caribe, coincidiendo con la entrada del nuevo año, comenzaron a prohibir los plásticos de un solo uso y los productos de espuma de polietileno como medida para evitar la degradación del medio ambiente.

Con ello, bolsas y popotes plásticos, así como todos los utensilios de unicel quedarán fuera de uso, aunque para las botellas de agua se requerirá un periodo de transición.

La medida, que entró en vigor el 1 de enero en países como Barbados, Dominica y Granada, incluye a territorios como Jamaica, Belice, Trinidad y Tobago o Bahamas, que durante los últimos días hicieron los ajustes finales para unirse a los estados más avanzados del mundo contra el cambio climático.

Suzanne Stanley, directora ejecutiva de la consultora especializada en temas ambientales Jamaica Environment Trust, advirtió que la prohibición debe conducir al reemplazo por materiales que no produzcan contaminación.

“Cualquier cosa que no sea biodegradable no es realmente una alternativa, porque lo que estamos tratando de hacer es eliminar el plástico de un solo uso del flujo de residuos sólidos”, dijo.

No es cosa rara, el Caribe se ha destacado por ser una de las zonas que más contaminan en el planeta. De los 30 principales contaminadores mundiales per cápita de este tipo de plásticos, 10 son caribeños.

Ello invita a no seguirse confiando solo en la belleza y éxito de los mares peninsulares, sino a tomar otras medidas que mantengan también la competitividad ambiental frente a destinos que pudieran ser competencia.

Si bien muchos de los turisteros de la Península de Yucatán llevan años imprimiéndole un sello verde a sus negocios, como un atractivo que ya los turistas exigen, el tema de los plásticos en el Caribe fuera de México puede ser otra motivación para impulsar con más firmeza acciones en ese sentido.

La zona no está en pañales, ya que desde 2019 en Cancún empezaron a tomarse medidas para prohibir el uso de bolsas y empaques de plástico en los comercios e industrias que operan en su demarcación. Y en Yucatán, también, de hecho algunos comercios ya ni siquiera los utilizan.