"Yo no la seguía"; asevera persona señalada de ir detrás de auto de mujer en Periférico de Mérida

MÉRIDA, Yuc.- Luego de que una usuaria denunciara a través redes sociales que su hija había sido víctima de una supuesta persecución en el Periférico de Mérida, el conductor del coche señalado expuso su versión a través de Facebook, asegurando que ahora teme por la integridad de su familia.

Durante este jueves, la usuaria Maricela "N" compartió la foto de un vehículo circulando por el Periférico de Mérida, al cual ella acusó de perseguir a su hija y de cerrarle el paso:

"Hoy me sentí morir mientras mi niña me marcaba (y decía) que unos estúpidos la seguían y le cerraban el paso. La impotencia de no poder protegerla y decirle 'no me cuelgues".

(Captura de pantalla)

La imagen se viralizó rápidamente y mucha gente aseguró en redes sociales que se trataba de un supuesto secuestro, por lo que la controversia no se hizo esperar. Sin embargo, todo pudo tratarse sólo de un "pique" entre conductores.

Conductor asegura que la muchacha manejaba mal

A través de su Facebook personal, David "N", quien es la persona que manejaba el auto Fiesta color limón señalado, desmintió el hecho asegurando que todo se trató de un incidente de tránsito y que la joven implicada era la que "venía rebasando a todos", afirmando que él no es un delincuente.

Dice ser un trabajador que junto con su primo se dirigían a sus hogares al terminar su jornada.

"A la altura del primer puente para entrar a Francisco de Montejo me percaté desde mi retrovisor que un auto de color oscuro venía desde atrás arrebasando a todos".

El conductor cuenta una serie de imprudencias que en ese tramo con mucho tráfico cometieron tanto él como la chica del otro vehículo, quien le habría marcado a su mamá mencionándole que la venían "siguiendo".

(Captura de pantalla)

"Se me hace muy increíble que por ir detrás de un vehículo y coincidiendo con los lugares califiquen a uno como secuestrador (...) y que se aprovechen de ciertas situaciones (...) me parece increíble que la chica no mencionara sus imprudencias al volante, o que no mencionara que fue ella quien me cerró el paso a mí primero".

David expresa que luego de que la presunta madre de la joven hiciera pública la foto de su auto, ahora él teme que las personas que lean dicha acusación en Facebook vayan a tomar represalias contra él o contra su familia.

"Ahora que boletinaron mis placas, ahora soy yo el que teme por mi vida y la vida de mi familia que usa el auto".

Finalmente, David espera que todo se pueda aclarar, para que la situación no pase a mayores.

"Yo estoy dispuesto a solucionar esta situación aclarando las cosas", mencionando que espera una respuesta de las personas que lo acusan.

TE PUEDE INTERESAR:

Algunas plataformas de taxi no son tan seguras en Yucatán por este motivo

Buscan camiones libres de acoso contra las mujeres

Extienden un día más la vacunación de refuerzo para jóvenes de 18 años en Mérida