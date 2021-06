Perseverancia, fórmula del éxito de Gaby Cejudo

Entró al mundo de los negocios con el pie derecho, y su disciplina y preparación la llevaron al éxito. Es Gabriela Cejudo Valencia, presidenta de Grupo Nicxa, que encabeza desde hace 14 años tras el fallecimiento de su esposo Nicolás Xacur Gamboa (q.e.p.d.).

Bajo su mando la empresa casi ha triplicado su presencia en el sector privado al pasar de 36 restaurantes a 92, y con planes de expansión, así como de diversificación de inversiones en nueve negocios, entre ellos el de bienes raíces.

Actualmente sus empresas generan más de dos mil empleos y está festejando los primeros 30 años de ser los pioneros en establecer en México la cadena Burger King, cuya primera sucursal da nombre a la glorieta ubicada en la avenida Prolongación Montejo de Mérida, franquicia que genera bajo su liderazgo 950 plazas en 49 sucursales en cinco estados del país.

Cejudo Valencia destacó el rol actual de la mujer en diversos ámbitos, entre los cuales figuran los negocios y la política.

¿Cuál es la clave del éxito para una mujer?

Ser disciplinada, muy disciplinada, ser una persona muy preparada. Muchas veces las mujeres tenemos que prepararnos más, pero hay que hacerlo, hay tiempo para hacerlo.

¿Qué opina de la fuerza que las mujeres están tomando en diversos ámbitos como el empresarial y el político?

La mujer ha crecido muchísimo, las más jóvenes cada vez se preparan más, entran más a los negocios y también podemos entrar a la política. Algunas veces con cuotas de género que, te prometo que son necesarias, yo no soy muy fan de las cuotas de género, pero son necesarias, es la única forma de que las mujeres podamos tener un lugar y entonces nos preparemos para ello, porque es muy complicado.

Por ejemplo, cuando recién enviudé había consejos de bancos que no tenían ninguna mujer, y empecé a participar en esos consejos como la única mujer y eso hizo que ahora haya muchas más participando, cada vez nos preparamos más, y de veras sabemos hacer las cosas muy bien.

¿Cuáles son los retos que ha enfrentado en estos 14 años al frente de Grupo Nicxa?

Es un mundo de hombres y en un mundo de hombres muchas veces no meten mujeres a grupos, a consejos, pero cada vez se va a ir reduciendo más, tú lo ves conmigo, yo hace 14 años entraba a consejos donde era la única mujer, ahora somos varias; en los negocios ya hablas con muchas mujeres, se han empoderado y preparado y son cabezas de negocios mucho más de lo que eran hace 14 años.

La cadena de restaurantes continúa su crecimiento.

¿Cómo ha superado estos retos?

Preparándome, preparándome y preparándome. Siempre digo que he estudiado de veras, no he parado de estudiar, siempre, porque me casé muy joven, hice mi carrera, mi maestría, diplomados ya casada, pero hasta habiendo enviudado, a los siete meses entré al Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (Ipade), siempre he continuado mis estudios, la preparación es sumamente importante, estudiar te enseña a saber todo lo que no sabes, y a aprender a aprender.

Gabriela Cejudo es licenciada en Informática por la Universidad Anáhuac Mayab; tiene una Maestría en Administración de Empresas; en el Ipade ha tomado cursos en materia empresarial y en materia de mujeres, entre otros.

¿En qué condiciones recibió la empresa hace 14 años y cómo está actualmente?

Era más pequeña, cuando la recibí teníamos 36 restaurantes, ahora hay 92, y ya mis tres hijas, Ana Paulina, Gaby y Nicole, están trabajando conmigo.

¿Cuál ha sido su sello en la presidencia de Grupo Nicxa?

Mucha disciplina y seguir lo que nos dicen las franquicias que hagamos; a veces nos queremos salir, pero si te sales de lo que la franquicia te dijo, para qué entonces tener una franquicia; entonces, siempre digo que hacer caso y ser disciplinado es algo que te lleva a ser una persona exitosa.

Burger King cumple 30 años como franquicia en México y en Mérida tuvo su primer establecimiento ¿Cómo recuerda el inicio de este proyecto?

Invitaron a mi esposo Nicolás Xacur Gamboa (q.e.p.d.) a que formara parte de un grupo, eran cuatro empresarios, dos americanos y dos mexicanos, los invitan para tener el negocio y con los dueños de este terreno se ponen de acuerdo y les rentan la propiedad, les hacen el edificio y así se monta el primer Burger King.

Vinieron a verlo a él y le platicaron, le interesó muchísimo. ‘Nico’, a pesar de ser un gran empresario era un gran comelón (risas), así que le encantó la idea y hacemos aquel Burger King de las tejitas rojas que era la imagen antigua, con un servicio para autos donde la gente podía pasar, comprar su comida, y se vuelve una locura, en los dos primeros días se acabaron todos los insumos, ya no podíamos vender porque no había insumos, era una locura.

¿Cómo ha evolucionado la cadena en estos 30 años en Yucatán?

Enormemente, ya tenemos en este momento 20 Burger King en Mérida, un total de 49 en cinco estados, pero ya es otra cosa completamente, de tener 30 o 40 empleados. Para empezar quiero decir que abrimos este restaurante con más de 50 empleados, también los procesos han hecho que se reduzca el número de gente que debes tener para un restaurante de comida rápida, de todos modos ahora tenemos 950 empleados sólo en las 49 sucursales de Burger King en los cinco estados del país.

Cejudo Valencia dijo que hay planes de expansión, toda vez que cuando abren centros comerciales siempre reciben invitaciones para establecerse, hay proyectos para Playa del Carmen y Tulum.

Gaby Cejudo, un ejemplo de éxito empresarial.

¿Cómo recuerda la creación del grupo empresarial que encabeza?

Grupo Nicxa en realidad se fundó hace 14 años, antes era Grupo Urba que fundó “Nico” hace muchísimos años; Nicxa son las iniciales de Nicolás Xacur, entonces hace 14 años, por su fallecimiento, se fundó. Tenemos actualmente más de dos mil empleados, en el ámbito de comida tenemos cuatro franquicias, y otros negocios de bienes raíces que ven mis hijas, son nueve negocios.

¿Qué le recomendaría a las mujeres que están emprendiendo un negocio y que ven en usted una inspiración?

Que lo hagan con mucha preparación, mucha disciplina y muchas ganas.