María de la Cruz Cecilia Cocom y Cocom debía contratar servicio de trasporte privado para poder llevar a las terapias a su hijo José María, a quien una atrofia muscular le impide caminar.

Actualmente, con el respaldo del programa Apoyo de Taxi Gratuito para Personas con Discapacidad Motriz puede trasladarlo de una manera más segura y sin que signifique un gasto mayor a su bolsillo.

El joven José María, de 16 años, es uno de los cientos que serán beneficiados con este esquema que se puso en marcha hace una semana y ahora ya no será necesario que su mamá lo traslade en brazos para tomar el transporte público.

María de la Cruz, quien es vecina de la colonia Fidel Velázquez, cuenta que antes se veía en la necesidad de usar una faja que se ciñe el torso para poder soportar el peso de su hijo.

Ahora, con el servicio de taxi gratuito, esta prenda será menos necesaria, pues los vehículos cuentan con una rampa que se desliza para que la persona en silla de ruedas sea introducida con mayor facilidad.

Una vez dentro, se le coloca el cinturón de seguridad y se aseguran las llantas para evitar que rueden.

El adolescente asiste al Centro de Atención Múltiple (CAM), ubicado al interior del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), y es María quien lleva a su hijo.

Antes de existir este esquema, sólo podían acudir dos veces por semana desde la colonia Fidel Velázquez, ya que el traslado, además de ser una odisea para ellos, es caro.

Lo peor era cuando necesitaban tomar un taxi, pues llegaban a pagar hasta 180 pesos en un viaje redondo.

"No lo podía llevar todos los días al CAM porque es muy pesado. Si me voy en camión, no puedo llevar la silla de ruedas y tenía que cargar a José María. Si me voy en taxi, es muy caro y no podemos pagarlo todos los días", dijo la mujer de 50 años.

Artrosis

Con José María y su mamá vive su abuela paterna, Floriana Virginia Hoil, quien a sus 80 años padece artrosis o desgaste de rodilla y desde hace más de un año también usa una silla de ruedas.

Pero ahora, al ver el beneficio que su nieto ya recibe, iniciará los trámites para acceder a este programa, pues una vez al mes debe acudir a consultas al Hospital General "Agustín O'Horán", lo que igual le representa un problema. A María se le complica demasiado trasladarse con su suegra y su hijo a algún lugar.

Este esquema significa un importante alivio para la economía de las familias de escasos recursos. Actualmente son 5 taxis que realizan unos 35 viajes al día y son unidades totalmente adaptadas de la empresa AsiTaxi.

El programa de Apoyo de Taxi Gratuito para Personas con Discapacidad Motriz está dirigido a personas que viven en Mérida o sus comisarías y acuden a alguno de los 28 centros de rehabilitación registrados.

Requisitos

Para hacer uso de este servicio, se debe contar con la credencial de discapacidad expedida por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) y con la credencial inteligente del Sistema Integral de Transporte Urbano (Situr).

También, se pueden comunicar al Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad estatal (Iipedey) para el registro en la base de datos al 930-33-40, extensión 23052 o al celular 9996-35-83-71.