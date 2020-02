Progreso: plantean filtros para emplear pescadores

PROGRESO, Yucatán.- El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, pidió el apoyo de empresarios pesqueros para privilegiar la mano de obra local, con miras a mejorar la seguridad del puerto.

En entrevista, el primer edil indicó que “el principal problema detectado es la cantidad de empleados de fuera que los empresarios pesqueros contratan, que al llegar no tiene casa, vienen a pescar seis meses, depredan nuestros mares y, como no son progreseños y no tienen nuestra cultura, cuando entra el periodo de veda la situación se complica mucho”.

Zacarías Curi dijo que “es un pequeño grupo de ciudadanos el que nos está haciendo daño, es gente foránea”.

Por ello, señaló que próximamente se reunirá con empresarios del sector pesquero para “motivarlos para que no nos dejen solos, porque nosotros estamos haciendo nuestra parte, pero no se trata de sacar a toda una flota y dar empleo a cualquiera, que sean selectivos, pidan ciertos documentos y pongan reglas para dar trabajo en sus empresas y vayamos limpiando Progreso”.

El alcalde aclaró que lo que se busca es que las fuentes de empleo sean para los locales, pues hay el municipio pescadores que han entregado toda su vida, que conocen mucho del mar.

Y a pesar de los robos que se han registrado y que ya se combaten con mayor intensidad, Zacarías Curi señaló que Progreso es seguro para los visitantes, por lo que invitó a los turistas a venir al puerto y disfrutar del lugar.

Agregó que, desafortunadamente, los robos son consecuencia de la falta de trabajo por el periodo del año y la veda, pero esto no ha detenido el interés de inversionistas que quieren aportar en el puerto a través de la instalación de nuevos negocios.