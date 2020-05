Sector pesquero enfrenta una de sus peores crisis

MÉRIDA, Yucatán.- A pesar de que algunos pescadores de embarcaciones de la flota ribereña continúan saliendo a pescar para sobrevivir durante el tiempo que dure la cuarentena por coronavirus, no hay dónde colocar el producto pues las congeladoras no compran, aseguró la secretaria del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas Pesqueras del estado, Ana María Frías.

“Nos está yendo muy mal; la mayoría de los pescadores no está saliendo, no hay casi compra de producto por parte de las plantas, lo que es el mero ahora no está saliendo, se está comercializando un poco más la rubia y el canané. De hecho hay embarcaciones de mediana altura que sí están saliendo de viaje”, indicó.

Recordó que el sector pesquero se encuentra en su mayoría detenido, pero por el momento están recibiendo los apoyos de despensa y dos mil pesos del Gobierno del Estado.

Ésta época, precisó, es de las de mayor repunte económico porque se levanta la época de veda del mero, lo que ayudaba a que las embarcaciones regresaran con buen tonelaje de pescado para su comercialización.

Indicó que no espera pronta recuperación del sector pues la crisis que se vive en todos los sectores de la sociedad es muy fuerte y cada vez está peor.

En cuanto al precio de comercialización del producto, especificó que el mero grande se vende en promedio en 100 pesos el kilo en comparación con los 160 que alcanzaba el año pasado y el negrillo, que ha alcanzado hasta 240 pesos el kilo, ahora se vende en 110.

“La situación cada vez está peor, de hecho hay algunas embarcaciones menores que a veces se hacen a la mar y traen producto para la subsistencia y parte para comercializar, la mayoría de los pescadores está vendiendo a nivel local, se pregona entre sus compañeros y se entrega a domicilio y en algunos casos una que otra planta nos compra pero los precios están muy bajos”, aseveró.