Pesista yucateco pone en alto el nombre de México en el Campeonato Panamericano Juvenil Sub-20

MÉRIDA, Yucatán.- Dos medallas de plata y una de bronce, logró cosechar el pesista yucateco Mauricio Canul Facundo, quien participó de manera virtual, en el Campeonato Panamericano Juvenil Sub-20, donde indicó, sacó la casta a pesar de su lesión.

El multigimnasio "Socorro Cerón" del Complejo Deportivo Kukucán en Mérida, fue el escenario en donde el nacido en Dzibikak, Umán, participó por México en el festejo convocado por la Federación Colombiana de levantamiento de pesas.

La primera gloria le llegó en la modalidad de arranque. Ahí, el peninsular logró terminar su turno con 133 kilos, luego de levantar 125 y 131 en sus llamados anteriores.

El recién nombrado Mérito Deportivo en su municipio, fue superado en la prueba por el ecuatoriano Juan David Guadamud, que sumó 140 kilogramos para quedar con el oro; el bronce fue para el colombiano Camilo Hurtado Ospino (128 kilos).

En envión, Mauricio incrementó las pesas. En su primera oportunidad levantó 161, continuó con 164 que finalmente cerró, pues en su tercer intento erró. Hurtado Ospina fue primer lugar en la modalidad con 170 kilos y el tercer puesto fue para el ecuatoriano con 163.

Con 295 kilogramos a su cuenta, el yucateco se colgó el bronce en el total. La plata fue para Camilo con 298 y el "orégano" se lo agenció, Juan David, con 303.

"No estuve a mi máximo nivel"

Al término del evento, Mauricio Canul charló con los medios presentes, donde indicó que los tres metales obtenidos en este evento, "me pone feliz, porque no tuve una preparación buena en la pandemia, estoy lesionado, pero estuve participando así, no estuve a mi máximo nivel, pero me alegro por este resultado", dijo.

Para el orgullo de Umán, este año no ha terminado y debe alistarse para participar en diciembre venidero, del 7 al 14 en el Torneo del Pavo.

David Carrillo Baranda, presidente de la Asociación local y entrenador nacional, apuntó que estos eventos le ayudan mucho a Mauricio, quien aspira a la selección mayor que tendrá participación en 2021, en Cali, Colombia.

El funcionario añadió que además de Canul Facundo, estaría participando a fin de año junto a José Lino Montes Góngra y Josué Medina Andueza.

(Con información de Félix Zapata)