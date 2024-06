Tremendo zafarrancho se armó entre vecinos por el ataque y pleito entre un perro pitbull y uno malix en el municipio de Motul.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, en la calle 31 entre 38 y 40 de la colonia Rogerio Chalé, del mencionado municipio, en donde un perro Pitbull entró a una casa y atacó salvajemente a un malixito que se encontraba en el interior del predio.

Los dueños de la vivienda al ver cómo era atacado salvajemente su can, sujetaron al pitbull, logrando separarlos y rescatando a su mascota.

Por su parte, los dueños del perro agresor, al ver que su can fue amarrado, comenzaron a gritar que demandarían a sus vecinos, pero éstos ya habían dado parte a la Policía Municipal, que arribó al lugar y trasladó al pitbull a la Dirección de Policía para que el dueño responda por las heridas que ocasionó al otro perrito.

Vecinos señalaron que no es la primera vez que el perro ataca, pues ya agredió a las personas que van caminando; le comió varias gallinas a otra vecina y ya agredió a otros animales, pero los dueños del agresivo can no hacen nada para evitar los ataques.