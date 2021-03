Hace unos meses salió el tan esperado tráiler de Godzilla vs Kong, y desde el primer momento el título de este largometraje se hizo tendencia. El público se dividió en dos equipos que han estado atentos al estreno de esta historia; por fin la espera terminó y la película ya está en cartelera.

Esta entrega está dirigida por Adam Wingard, quien ha dirigido películas como Death Note, The Blair Witch 3, The Guest, entre otras. Sin embargo, en esta ocasión le tocó trabajar con un guión escrito por Eric Pearson y Max Borestein; con un reparto en el que vemos los nombres de Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Kyle Chandler, etc.

Este largometraje, como su nombre nos lo dice, nos muestra a Godzilla y Kong, que en la cultura popular son considerados dos de las fuerzas más poderosas. En esta ocasión, les toca enfrentarse en un espectacular combate. Pero eso no es todo, pues en esta historia veremos a Kong y sus protectores emprender un viaje para encontrar su verdadero hogar. Con ellos está Jia, una joven huérfana con la que el gigante tiene un importante vínculo. Es en

esta aventura cuando se cruzan de forma inesperada con Godzilla, quien enfurecido va causando destrucción a su paso por el mundo.

Hace algunos años fue inaugurado el Monsterverse, abriéndole las puertas del cine a estos icónicos personajes. En los años anteriores fuimos espectadores de largometrajes por separado de cada uno de estos monstruos. Y aunque debo decir que si bien no encontraremos una trama elaborada que exija un detallado seguimiento de la historia por parte del espectador, sí que resulta un mejor trabajo que las anteriores cintas en solitario de ambos personajes.

Godzilla vs Kong es un espectáculo visual para todos los fanáticos de las películas de estos dos grandes monstruos y que en sus casi dos horas de duración nos brinda un buen espectáculo de efectos. Como mencioné, no podemos esperar una gran obra artística, el desarrollo de los personajes no alcanza un punto cumbre, esto gracias al guión que, si bien no es malo, no logra despegar del todo, pero lo que sí es este largometraje es un cierre digno al universo de los monstruos (aunque todavía no se sabe si habrá una quinta entrega).

Si eres fan de Godzilla o de Kong, está de más que te diga que agregues este título a tu lista. Ahora, si no te consideras fanático de estos personajes, no estaría mal que les brindaras una oportunidad, seguramente pasarás un rato bastante entretenido.

Calificación: tres estrellas