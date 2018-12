¿Valdrá la pena el cambio?

Iniciamos una nueva era, no solo para el nuevo Novedades Yucatán, sino también para México, con un gobierno que se autoproclama diferente. Empezamos con aquello que le dicen “la Cuarta Transformación”, pero que aún no sabemos si será positiva o negativa.

Mientras lo averiguamos, seguramente escucharemos el constante canto de “te lo dije” que el “PRIAN” hace a los “chairos”, como se llaman entre sí los que están en contra o a favor del nuevo presidente, y todo esto debido a las “incongruencias pre-presidencia” que se han suscitado en los últimos meses.

Partiendo de ahí encontramos una triste e impresionante división en la población después de la unión que vimos con el desprecio a Peña que se respiraba por doquier dentro de un México depresivo; a la par que una incertidumbre (que es normal en cualquier inicio de gobierno) acecha en suma de miedo, rencor y burla que preocupa a mercados y ciudadanos calentándonos la cabeza, pero ¿valdrá la pena?

Finaliza un gobierno y comienza uno nuevo, pero no por ello tendremos que terminar amistades o quebrar familias. He visto amigos de años e incluso parejas separarse por no pensar políticamente igual; me he quedado en medio de discusiones que jamás llegarán a un resultado por el fervor a un presidente que ni siquiera sabe de nuestra existencia individual. Si no formas parte de un partido político, no te enganches en defender o atacar.

Confieso que inicié este año afirmando mi postura hacia ciertos candidatos y eso terminó acarreando discusiones, hasta que por fin abrí los ojos para recordar que no hay tesoro más grande que la familia y los amigos y que no vale la pena desperdiciarlos por un gobernante que no me dará hueso, ni dinero, no me pondrá una casa o me regalará un coche, mucho menos me dará amor y amistad.

Mejor me enfoco en vivir el presente para disfrutar de la magia de la reflexión mientras observo a conciencia lo que nuestro gobierno realiza. Es bien sabido que el tonto se queja y el inteligente propone, por tanto es tiempo de pasar de la protesta a la propuesta y si no somos escuchados protestemos con la propuesta en la mano. Es momento de cambios en búsqueda de mejoras que nos beneficien a todos, así como el Novedades y su nueva buena cara. Es tiempo de abrirnos a opiniones, y expresar las nuestras sin pelea. Es hora de cambiar el modo de hacernos notar con protestas que al único que afectan es a otro poblador.

Dejémonos de marchas que estorban el tráfico o de tomar carreteras para que la gente no pase, si se quiere estorbar que sea a los que se aprovechan de los pobres; dejemos de quejarnos de la gasolina y usemos más la bicicleta; consumamos productos locales, disminuyamos el uso de la corriente; veamos menos tele y leamos más periódico; apoyemos lo nuestro y a los nuestros porque así lograremos que levantar la voz valga la pena.