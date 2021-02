Yucatán: polémica porque Margarita "La Diosa de la Cumbia" llegó a Motul para vacunarse

Margarita “La Diosa de la Cumbia” se fue a vacunar a Motul y causa polémica.

La popular cantante Margarita 'La Diosa de la Cumbia', colombiana nacionalizada mexicana, ya recibió la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus Covid-19 y acudió hasta el municipio de Motul para ser una de las primeras personas en recibir el antígeno en Yucatán.

Sin embargo, este hecho ha causado gran polémica y molestia en redes sociales, pues aunque la artista cuenta con la edad requerida para recibir la vacuna (tiene 60 años según su biografía), muchas personas piensan que no debió haber sido inoculada, pues ella no reside en Motul además de que existen miles de ancianitos yucatecos con más edad y menores recursos que pudieran estar en mayor riesgo en caso de una infección. Se sabe que la cantante vive en Yucatán desde hace varios años, aunque no precisamente en Motul.

Un Servidor de la Nación, quienes forman parte de las brigadas de vacunación contra Covid-19, que pidió el anonimato, declaró que la cantante sí fue vacunada pero que cumplía con los requisitos que se solicitan para aplicar a esta vacuna.

Cabe destacar que es el Gobierno Federal es el responsable de distribuir y emitir las listas de personas registradas que ya pueden acceder a esta vacuna, previo registro en las plataformas oficiales.

Sin embargo, este funcionario declaró que la vacunación de la cantante se dio ya que las dosis que llegaron no habían sido aplicadas en su totalidad, y para evitar que se “desperdicien” autoridades municipales habrían avisado a “conocidos de otras ciudades”; así fue como la famosa Diosa de la Cumbia pudo tener acceso a la misma.

Margarita “La Diosa de la Cumbia” se vacunó en Motul y lo presumió en redes sociales pic.twitter.com/9Y355vaoCd — novedadesyuc (@NovedadesYuc) February 20, 2021

Sin embargo, este hecho ha causado el enojo y el desacuerdo de muchos motuleños y yucatecos, que consideran que se trata de una injusticia, ya que antes de la artista existen muchas personas con mayor edad a las que se le pudo haber aplicado la dosis.

La misma Margarita, a través de un video que circula en redes sociales informó que se ha vacunado y señala a la población en general, “por favor, no le tengan miedo, vacúnense todos los que son yucatecos”.

Imagen que ha circulado en redes de la artista.

Gobierno de Yucatán pidió investigación

Esta misma tarde el Gobierno del Estado pidió investigar el caso de personas que han llegado a los módulos para recibir la inoculación aunque no cuentan con cita para la misma.

El comunicado no precisó si se refiere a este caso, sin embargo, sí refiere que “solicitará a las autoridades federales de salud investigar y vigilar los reportes que se han recibido sobre posibles casos de personas que no están inscritas en el padrón federal y que han acudido sin cita previa a los diversos centros de vacunación ubicados en Valladolid, Motul y Conkal”.

También recalca que los encargados de armar las listas y el manejo de aquellos que serán vacunados son los Servidores de la Nación, funcionarios del Gobierno Federal.

Hay que recordar que son 15,630 dosis de vacunas de AstraZeneca contra el Covid las que desde hace unos días se están aplicando en hombres y mujeres que son adultos mayores (de más de 60 años) en tres municipios yucatecos: Motul, Valladolid y Conkal.

Ahora lee:

Coronavirus: piden investigar casos de yucatecos que se han intentado 'colar' en la lista vacunas

Yucatán sigue con contagios de Covid por arriba de la centena; fallece hombre de 31 años

Yucatán: Tras 14 días de permanecer cerrados, reabren malecones de Progreso