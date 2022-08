Buscan proteger la autonomía de la UADY

El abogado general de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Renán Ermilo Solís Sánchez, en el marco del XXXVIII Aniversario de la Autonomía de casa de estudios, propuso la “Suspensión oficiosa universitaria”, cada vez que cualquier universidad pública autónoma del país impugne a través del amparo algún acto que considere violatorio a su autonomía.

Precisó que esto sería cuando solicite la suspensión del acto reclamado esta proceda de manera oficiosa, o aun más sin necesidad de solicitarla, y que no esté sujeta a un criterio diferente que pueda lesionar a esa institución, esto sería para que el tribunal competente estudie a fondo si realmente viola o no la autonomía universitaria.

“Hoy hice dos propuesta que se aplique el principio de progresividad al presupuesto asignado a las instituciones de educación superior y debe ser incorporada en la legislación actual, lo anterior significa que no se reduzca el monto presupuestal con relación al año anterior”, señaló.

Detalló que la otra tiene que ver con congruencia, se viven tiempos de gratuidad y las leyes orgánicas de cada universidad establecen, en algún artículo, que las intervenciones o los actos de estas instituciones no causaran impuestos, no están grabados o exentos, lo cual no se está aplicando, es momento de aplicar lo que establece.

“Esto no se aplica por diferentes causas, muchas veces se considera que una ley federal deroga un dispositivo, cuando la ley especial es la ley orgánica de cada universidad, además si es una ley federal no se puede dejar sin efecto la local, en sistema jurídico del país no hay supremacía de fueros, es decir que lo federal no es superior a lo local, ambas están al mismo nivel o rango jerárquico”, aseguró.

Autonomía de la UADY

Recordó que en el aniversario 90 de la UADY, propuso medidas protectoras para la autonomía universitaria, como la consulta obligada a las universidades antes de reformar su ley orgánica, la cual ya fue incorporada en el Artículo 2 de la Ley General de Educación Superior.

Cabe destacar la Universidad Nacional del Sureste fundada por Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán, el 25 de febrero de 1922. Pero el 30 de agosto de 1984, tras emitir el decreto correspondiente, asume el nombre de Universidad Autónoma de Yucatán, y a la vez, la responsabilidad de la autonomía de forma amplia en cuatro ejes que articulan su vida interna y permiten el logro de sus fines: autogobierno, autorregulación, autodeterminación académica y autogestión administrativa.