Por bajos sueldos, casi la mitad de los yucatecos no puede comprar una casa

Para que una persona pueda adquirir una vivienda social en Yucatán debe ganar al menos 10 mil pesos al mes, pero cerca del 50 por ciento de los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que pueden hacerlo no llegan a esta cifra, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda en Yucatán (Canadevi), Sergei López Cantón.

“Es una realidad que la gente está quedando muy corta con sus capacidades de compra, no estamos teniendo un universo de posibles adquirientes de vivienda porque no les alcanza, no es suficiente su sueldo o necesitan un apoyo por parte del Gobierno para poder alcanzar el monto que requieren para adquirir una vivienda”, señaló.

Precisó que el problema que se está presentando, para que tengan un dato es que las vivienda económica que están ofreciendo en el estado para poderla adquirir un trabajador debe ganar alrededor de 10 mil pesos, pero aproximadamente el 50% de los derechohabientes del Infonavit que pueden adquirir una vivienda ganan menos de esa suma, por lo que no les alcanza, no cuentan con el poder adquisitivo para poder comprar una casa.

Aumenta el precio de las casas en Yucatán

Destacó que en los últimos cinco años los principales insumos para la construcción de las viviendas aumentaron entre un 50 y 70 por ciento, pero el precio de las casas solo se incrementó en un 25 por ciento su costo.

“El diferencial una parte la ha absorbido el desarrollador en sus precios y la otra parte buscando modelos y esquemas de innovación para poder mitigar los costos y que no se dispare el precio de la vivienda. Nosotros como desarrolladores siempre hemos estado buscando modelos para procurar que los costos no se eleven ni se disparen para no alejar el precios de la vivienda para las personas que la puedan comprar”, indicó.

El líder inmobiliario dijo que en Yucatán se continúa haciendo la vivienda económica, “los desarrolladores seguimos buscando los modelos de cómo ofrecerle a la gente que más necesita una vivienda económica”.

Respecto a los números del primer semestre, el empresario explicó que no han sacado los datos, pero al cierre del primer trimestre del año, llevan alrededor de dos mil viviendas comercializadas.

Asimismo, lo que se está impulsando de esta derrama de vivienda es el segmento medio y residencial.