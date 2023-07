El calor ha bajado un poco y con ello la venta de talco y maicena, por aquello de los escaldados. Las lluvias que han estado cayendo refrescaron el ambiente, igual que en la política hay mucha, pero refrescada o recordatorios maternales. La cosa se pone buena, a nivel nacional están los tutis y no de jamón y queso. ¡Nineooo!, como diría Jack “El Destripador”, vamos por partes.

En el PRI, o lo que queda, dieron nota con la salida de Osorio Chong y Claudia Ruiz, junto con otras 400 personas, debido a su inconformidad con Alejandro Moreno y los malos manejos en el partido, quienes se fueron dicen que no es un hombre que cumple y sólo está traicionando, tal y como pasó en las elecciones anteriores, donde el partido perdió el que se podría considerar su máximo bastión, al entregar el Estado de México a Morena. Mientras el Presidente del PRI dice que se fue “lo peor para quedarnos con lo mejor”, que frase más desagradable, ya que todavía el sexenio pasado hablaba maravillas de Osorio Chong. ¿Será porque era el Secretario de Gobierno?, ¿sería por conveniencia? ¡Mare!, creo que las dos.

Deberían de hacer un análisis y no precisamente de colesterol, uno que muestre las verdaderas reformas que ayuden a no extinguirse a un partido que tuvo tanta relevancia en la vida pública y política del país, que se busquen cambios verdaderos.

¡Mare!, y hablando de cambios, en un evento sorprendió a más de dos la declaración de Marcelo Ebrard, quien dijo que sí podría salir de Morena, si resultan amañados los procesos de la encuesta y los mecanismos establecidos para elegir al coordinador de mantener la Cuarta Transformación. Entonces, ¿duda de la gente de Morena?, ¡qué cosas! Me late que ya ve más claro lo que mucha gente ve desde hace tiempo, tal parece que el Presidente no quiere que él sea su sucesor, pero la teoría de que pudiera ser Marcelo el candidato de la Alianza ya sonaba como una ecuación política, pero él se había mantenido firme en que no se iría, pero un remolino casi huracán llamado Xóchitl Gálvez está cambiando el juego rumbo al 2024, ya que un nombre que no figuraba tanto en los cientos de encuestas, hoy se posiciona cómo una seria participante a ser la candidata de la Alianza. ¿Será por eso el mensaje de Ebrard?, de no me olviden.

Lo que es una realidad, es que Xóchitl tiene muchas cartas positivas en su formación, es una mujer que con base en el estudio y el esfuerzo se está abriendo camino y, hoy, parece una piedra en el zapato del Presidente y sus “corcholatas”, pues Claudia simplemente no convence, tiene un discurso parco y frío que no enciende, así que la cosa se pone intensa.

Hablando de intensidades, ¡mare!, subieron una foto de una reunión donde se ve a Paz, Rogerio y Verónica, hasta ahí todos de Morena y no pasa nada, pero, en la mesa, estaba también Sahuí, que, pues está en derecho en ver para donde, pero también estaba “Panchito” Torres, quien acaba de salir de la presidencia del PRI. ¡Mare!, ni la cuarentena esperó, diría mi “Chichi”, ¿ya no hay vergüenza?

Otra cosa que cimbró fue ver la foto de Liborio con Pablo Gamboa, no sé quién se escamó más, los del PRI, los del PAN, o los de Morena, sin duda, tal parece que le están haciendo todo por ponerle Barreras a Renán, pero sólo recuerden que algo que ha caracterizado a Renán es ir siempre contra la corriente. Así que vamos a ver qué pasa, mientras a gustar el sube y baja político. Unos se van y otros llegan, qué lindo, masinó.