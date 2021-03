Mare sí que ha sido una semana muy movida en la agenda de la polaca, porque aunque están en tiempo de silencio es lo que menos hacen, y es que la situación es tan agobiante en el país que ya no le ves ni pies ni cabeza; sin duda, gran parte ha sido por las reiteradas mentiras en los datos y en la situación real de la pandemia en México.

Ojalá que el señor presidente y sus súper genios encargados del tema de salud ya dejen de mentir y se pongan a trabajar que para eso cobran y lo hacen muy bien; por eso, lo mínimo que podrían hacer es hablarnos con la verdad, para que ya no se sigan perdiendo empleos, negocios y, lo peor, ya no se sigan perdiendo vidas, ya señores dejen el gurín y pónganse a trabajar.

Hablando de ponerse a trabajar llama la atención que previo a la campaña ha estado saliendo mucho al aire de las redes Ricardo Anaya, haciendo una serie de cuestionamientos al trabajo del gobierno federal, la pregunta es ¿por qué en tiempos de elección?, aunque se curó de espanto al decir que le ofrecieron una diputación y no la aceptó, así está de manera más libre en plena campaña.

Aplaudo y reconozco lo que señala porque es lo que muchos señalamos y muchos más no se dan cuenta; lo único que no me agrada es que 3 años se mantuvo callado, porque no eran los tiempos; es lógico que su proyecto es para 2024 y el mejor tiempo para arrancarlo es ahora, en pleno proceso de 2021; con el señalamiento estoy plenamente a favor, pero con el oportunismo no, porque tampoco se vale jugar con la necesidad de la gente que bastante se ha visto afectada por tanta pérdida que ha pasado en este año.

Y hablando de revuelo, sin entrar en el tema polémico de quién tiene y quién no la razón, porque cada quien tiene sus argumentos y estemos o no de acuerdo se deben respetar, hace unos días un grupo de padres de familia salió a manifestarse en una caravana y no precisamente de cumpleaños (por cierto el domingo es el mío jejeje), y protestar, exigir o pedir que regresen los niños a las escuelas, porque les está afectando severamente el tema emocional; mucha gente hizo severas críticas porque la mayoría de los coches en que se manifestaron eran de alto pedorraje y algunos decían que por su condición económica se estaban manifestando porque quieren tiempo para su vida social.

Creo que el tema va más allá, son muchas las circunstancias que están pasando, de entrada las diferentes políticas entre lo federal y lo estatal están causando conflicto, porque hay muchas políticas públicas que no coinciden, por un lado restricciones en el porcentaje de gente en los lugares y por otro aviones hasta el tope y así podríamos enumerar muchos casos.

Creo que la educación no debe tener obstáculos, pero también debe haber mucha disposición y ayuda económica para los empresarios y programas culturales, didácticos y lúdicos para niños, jóvenes y adultos, que están estudiando y tengan en qué entretenerse.

Donde sí se entretienen es en las redes: cómo tundieron a Cecilia y Víctor Hugo por subir una foto chapeando y él con su camisa Ferrari humildemente; la neta ni ellos se lo creen, ya no simulen, no succionen, masinó.