El calor está para tomar dos como la gente y las demás como vengan, eso sí, con su respectiva botanita, hay como dicen en el facebuke team, papa en escabeche, frijolito, sikil pak, o algo de más alto pedorraje, una chicharra con castacán, entresijo, cascarita, o de plano un buen poc chuc y una bebida ya sea espirituosa o espumosa, ¡madre santa!, me lo imaginé y lo estoy saboreando, se hace agua mi boca, espero no morder mi lengua por el poch.

Mare, ahora más de dos se están mordiendo la lengua, resulta que en los menesteres y las albarradas políticas del Mayab, el PRI le puso una demanda al secretario del Infonavit, Rogerio Castro, por supuestos actos anticipados de campaña, por unos espectaculares que hay en la ciudad con su imagen, ¿no creen que los del PRI son lo menos indicados para demandar por ese tipo de acciones?, basta con mirar un poco alrededor, o ¿acaso los anuncios de la clínica no son lo mismo?, alcanza con ver lo que están haciendo a nivel nacional, así que de arriba abajo es lo mismo, no es un misterio que todos se están moviendo buscando una candidatura, los rojos, azules, guindas, naranjas, verdes y toda la paleta de colores políticos, son las famosas reglas no escritas del esgrima político.

Todos se quejan, pero todos lo hacen. No se hagan patos, esas prácticas son más antiguas que las unidades de la Alianza de Camioneros, sólo basta con ajustar los botones de la memoria y nos daremos cuenta de que es parte de la fauna política, todo aquel que tiene el poder hace uso de él para conseguir sus objetivos, lo cual puede ser no correcto, pero válido, ya que todos lo aplican, en mayor o menor medida.

Las cosas cambian con el paso del tiempo, antes se decía “el que se mueve no sale en la foto”, hoy es al revés, “el que no se mueve no sale en la foto”, y creo que por eso todos están como gusarapos en agua sucia, bueno, véase lo que está pasando a nivel nacional, no habían trascurrido ni 24 horas del proceso del Estado de México, cuando ya estaban dándole al tema de la sucesión de 2024, y que hoy le llaman “por la defensa de México”, y pues ya se pusieron de acuerdo y hasta lo firmaron los suspirantes Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto, Fernández Noroña y Claudia Sheinbaum, quienes establecieron las bases para elegir a quien encabezará el proyecto de sucesión rumbo a las próximas elecciones.

Sin perder tiempo salió Mario Delgado, presidente de Morena, a presentar las bases para la elección de quién será su candidato en la justa presidencial.

Al parecer todos están de acuerdo en cómo se van a desarrollar las encuestas y los mecanismos para llegar al punto requerido, pero cuánta credibilidad tendrán las firmas ahí plasmadas si el resultado no es satisfactorio para su persona, ¿será que acepten el resultado? o empezará el “chapulineo”, claro que la mayoría de todos estos personajes no son ajenos a esa práctica, así que no sería la primera y, a lo mejor, tampoco la última, pero la cosa se pondrá interesante debido a que ya todos dijeron que renunciarán a sus respectivos cargos, para que no hagan mal uso de los recursos públicos, ¡ternuritas!

La cosa se pone más caliente que el estado de Yucatán, mare, cómo hay de calor y ya que aquí tampoco está muy frío el asunto, en este río revuelto mejor me voy a tomar dos, es más sano, masinó.