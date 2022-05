Hay un ambiente paradójico, por un lado la gente está un poco histérica por el calor, cada día son más los automóviles que transitan en la ciudad, pero ya no vivimos en la Mérida de antaño, la urbe se modernizó y ha crecido, ya no estamos en aquellos tiempos en que decíamos “en 5 minutos llego”, hay que empezar hacer conciencia y ser más organizados con nuestro tiempo, eso por una parte, pero la otra cara de la moneda es el sinfín de motivos para salir a festejar lo que no se hizo en dos años, que si el día del dziriz, del trabajo o de la madre, pretextos sobran para que la gente salga como caballo desbocado a la calle a buscar fiesta, creo que es sano para el tema emocional, esperemos que no sea contraproducente por la pandemia que aún no hemos superado del todo, pero esos momentos de distracción sí hacen falta, además de que ayudan mucho a la economía, porque se vuelve un revulsivo, sobre todo para los que están inmersos en el sector del entretenimiento -uno de los grupos más golpeados-, esa parte alegra y mucho, así que a disfrutar del calor y los festejos de mayo.

Mare, uno que no debe de estar festejando mucho, es el hijo más chico del Presidente, ya que se filtraron unos vídeos donde se le ve en una presunta oficina de presidencia, sentado en el escritorio fumando, lo que algunos creen que pudiera ser un cigarro ilícito, aquí hay muchas cosas, sin duda el tema familiar no debería de mezclarse con el acontecer público, pero, ojo, aquí viene un tema, cuánto se ha criticado a funcionarios pasados por el proceder de sus familiares, entonces aquellos que ayer criticaban y señalaban, hoy son víctimas de su propia doctrina, pero haciendo un poco dzic este negociante, sí sería un tema público si se confirma que es una oficina de presidencia, porque hasta donde sé está prohibido fumar en lugares cerrados.

Respecto a lo que esté fumando, sea cual sea, es una situación triste por la edad de este joven, pero eso le compete a su familia y no a la opinión pública, no es que esté o no del lado del mandatario, pero deberíamos de aplicar la que siempre digo, más política y menos grilla, con golpeteo no se fortalecen los partidos, en cambio con ideales y trabajo diario sí se fortifica un país.

Hablando de grilla, tremendo alboroto se armó por lo que decían era un destape del secretario de Gobernación, Adán Augusto, porque el Presidente en una reunión con diputados les hizo una pregunta: ¿verdad que tenemos un gran Secretario de Gobierno que trabaja muy bien? Y pues la gente le respondió efusiva que sí, y vinieron los aplausos y las porras, lo que generó la noticia de que estaba mostrando a otro posible candidato por Morena en la sucesión presidencial del 24, sumándose a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y al muy agazapado Ricardo Monreal.

Creo que pudiera ser una cortina de humo, o lo que llaman en comunicación organizacional “rumorología en descendente”, por la forma en que es soltada la información como una manera de medición, solo están acomodando las fichas en el tablero. Veremos qué sucede en el próximo hebdomadario, así que mientras a disfrutar el calor, masinó que sí.