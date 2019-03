Que se decrete el Día del Teatro Regional

Mare, antes que nada quiero pedirle perdón a mi nutriólogo porque nunca le he hecho caso, aunque más bien él me debería pedir perdón por no hacer que baje el mondongo, jajajaja; también deberíamos decirle a todas las gasolineras que nos pidan perdón por todos los litros incompletos que nos han despachado, y ¿porqué no mejor nos pide perdón el presidente López Obrador a todos los mexicanos por el sinfín de promesas incumplidas, por las violaciones a los artículos 6 y 134 de la Constitución y por dejarnos en ridículo ante el mundo con sus ocurrentes declaraciones, diciendo en un video que en 2021 vamos a celebrar el bicentenario de la Independencia; el señor cree que sigue en sus campañas anteriores, pero que alguien le diga que eso fue en 2010; en serio que ya ni la amuela señor presidente, mejor me paso al bacachá.

El día de ayer se celebró el Día Internacional del Teatro, aprovecho para felicitar a todos los que hacen del teatro una forma de vida, como la vecina Conchi León, que con su trabajo sigue poniendo en alto el nombre de Yucatán, así como a todos esos hombres y mujeres de la escena que cada vez que se abre el telón dejan salir un cúmulo de emociones para vestir ese espacio de paredes imaginarias de historias, relatos y personajes que cobran vida en ese mundo mágico; muchas felicidades a todos aquellos que hacen posible que una función salga avante, como los dramaturgos, directores de escena, tramoyistas, escenógrafos, iluminadores, productores y todos aquellos que dan vida al teatro con su trabajo diario.

Y hablando del teatro y en particular del teatro regional, que amo tanto, porque es mi cuna y lo que me ha dado formación y valores escénicos, el lunes pasado, junto con mi hermano Daniel Herrera “Nohoch”, don Mario Tercero, don Fernando Herrera “Cheto” y Mario “Bombín” Herrera, representantes de la 3a, 4a, 5a y 6a generación de los Herrera, presentamos “Las cruzadas a favor del teatro regional”, una iniciativa que lleva muchos años gestándose y que el lunes vio sus primeros pasos a la luz pública; esta cruzada tiene como fin dignificar, fortalecer y mantener con vida el teatro regional, y que se deje de desvirtuar y de confundir a la gente con espectáculos de comedia que no tienen nada que ver con esa manifestación del arte.

Estas cruzadas llevan de inicio tres ejes rectores que son: primero, que se instituya el Día del Teatro Regional el 2 de mayo, porque ese día se inauguró el teatro Héctor Herrera, que sería la casa del teatro regional durante casi 40 años, lo cual lo hace una fecha muy significativa; segundo, que el Congreso del Estado nombre al teatro regional patrimonio intangible de la cultura, y tercero, que se clasifique el teatro para dignificar los contenidos, así como se clasifica la televisión, el cine y la radio, sobre todo para seguir haciendo teatro regional familiar. Estén pendientes de la cartelera, porque iniciamos en mayo con la parodia “Jaladdín... hazme el favor”.

Invito a todos los compañeros a unirnos para hacer del teatro regional un vehículo de comunicación social y fortalecimiento cultural, masinó.