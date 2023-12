Piden extremar precauciones en el uso de pirotecnia durante festejos de Año Nuevo

La venta de pirotecnia en la ciudad de Mérida para fin de año inicia hoy nuevamente, por lo que se recomienda a la ciudadanía extremar precauciones para evitar accidentes en los próximos días si van a detonar productos elaborados con base a pólvora.

El coordinador Estatal de Socorros, de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Estrada Novelo, dijo que en caso de quemar pirotecnia no se debe estar bajo el influjo del alcohol porque desinhibe y puede ser muy peligroso, y los niños deben ser simples espectadores para prevenir que sufran algún tipo de quemadura.

“Es importante que si van a detonar artículos pirotécnicos o van a ‘quemar’ el famoso ‘viejo’, que tengan a los pequeños como espectadores, que los adultos sean quienes hagan la detonación y sea bajo medidas de seguridad, evitar en lo posible bajo los efectos del alcohol, no experimentar con el articulo pirotécnico, si no detona esperar más de 10 minutos para poder acercarse a el, muchas veces puede detonar”, indicó.

Recomendó no quemar la pólvora de los artefactos que no detonaron, no experimentar, porque muchas veces las personas ponen latas u otros objetos sobre ellos, se puede fragmentar y se vuelve como una granada.

Estrada Novelo dijo que en caso de quemaduras es importante no usar remedios caseros, empapar el área afectada con agua fresca y limpia, es preferible acudir al médico, no se recomienda los remedios caseros porque en lugar de ayudar pueden complicar la lesión.

“En caso de una lesión de consideración, como pudiera ser una herida importante, incluso la amputación de un dedo o una mano, llamar a los servicios de emergencia al 911, si hay una fuerte hemorragia contenerla con un trapo limpio, hacer presión sobre la lesión y acudir a los servicios de emergencia”, expuso.